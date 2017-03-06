Понедельник, 6 Марта 2017 17:02

АрмИнфо. Процесс подготовки к парламентским выборам в Армении обсудили сегодня представители блока <Елк> и посол США в РА Ричард Миллз.

В ходе встречи представители блока выразили послу свою озабоченность в связи с предвыборными процессами. Посол, в свою очередь, подчеркнул, что необходимо развернуть идеологическую борьбу, а избиратели должны быть уверены в том, что их голоса будут справедливо учтены. Дипломат опроверг муссируемые в армянском обществе слухи о том, что камеры видеонаблюдения в избирательных участках установлены для того, чтобы видеть кто, как голосует. Он подчеркнул, что камеры установлены для соблюдения законности избирательных процессов. <Я призываю армянских избирателей принять участие в голосовании во имя будущего своей страны>,- резюмировал Миллз.