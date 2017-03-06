Понедельник, 6 Марта 2017 17:01

АрмИнфо. Россия будет способствовать поиску приемлемых для Баку и Еревана развязок по Нагорному Карабаху. Об этом 6 марта в Москве по итогом переговоров с главой МИД Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

<Россия будет и далее способствовать поиску приемлемых для сторон развязок как в рамках наших двусторонних отношений с Баку и Ереваном, так и в формате тройственных встреч - Россия, Азербайджан и Армения, но и, конечно, в качестве страны- сопредседателя Минской группы ОБСЕ. Все наши шаги предпринимаются в русле принципиальных подходов, которые вырабатываются сопредседателями, имеются в виду наши партнеры - США и Франция. Мы, и я убежден, что это взаимно, удовлетворены результатами переговоров. Будем продолжать работать над выполнением поручений наших президентов>, - заключил Лавров.