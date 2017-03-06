Понедельник, 6 Марта 2017 15:48

АрмИнфо. <Будучи хорошо знакомым с нынешними реалиями, протекающими процессами, у меня нет ни малейшего желания участвовать в них или выступать с комментариями>,- заявил порталу 2rd.am второй президент Армении Роберт Кочарян.

При этом он заметил, что продолжает считать конституционные реформы 2015 года большой ошибкой, которая будет иметь долговременное негативное влияние на Армению. <Новый Избирательный Кодекс со своей рейтинговой (территориальной формой) выборов будет способствовать усугублению негативных явлений, присущих избирательным процессам в Армении. По сути, по новому ИК мажоритарная система выборов доминирует над пропорциональной, межпартийная конкуренция уступает место межличностной борьбе, тем самым, сводя к нулю преимущества предвыборной борьбы при парламентской форме правления. В сложившейся ситуации идеологическая борьба не играет какой-либо роли в избирательных процессах в Армении, свидетельством тому являются и рейтинговые списки политических сил. Очевидно, что развернется борьба кошельков, особенно с учетом того, что многие избиратели находятся в столь сложном социальном положении, что не будут колебаться в участии в этом аукционе голосов. К сожалению, итоги всего этого не трудно спрогнозировать>,- заявил Кочарян.