Понедельник, 6 Марта 2017 15:23

АрмИнфо. Профессор Факультета экономики и менеджмента Ереванского государственного университета, кандидат в депутаты от блока “Царукян” Вардан Бостанджян в интервью АрмИнфо рассуждает о политической, общественной атмосфере в стране в преддверие выборов. В образной форме комментирует и разъясняет цели предшествующих парламентским выборам политических процессов.

Поделитесь оценкой политической, общественной атмосферы в которой политические силы идут на парламентские выборы?

Избегая фундаментальных утверждений, могу сказать, что политическая система, политическое поле Армении все еще находится в сумрачном, полностью несформированном, несостоявшемся состоянии. Подобное состояние в целом присуще странам, совершившим скоропалительный переход от централизованной системы управления к так называемым рыночным отношениям. И Армения, к сожалению, является ярчайшим примером подобного перехода, результатом которого стала власть, которая у нас есть до сего дня. И учитывая стремление этой власти удерживать ее крепко и всеми силами, возможности остальных участников армянской политической жизни в направлении формирования, присущей развитым странам, классической политической модели, естественно, существенно ограничены. При этом, подобное положение дел в Армении, в целом, естественно и логично, учитывая, что нашим гражданам о существовании в природе классической политической модели известно исключительно из литературы. И ее претворение в жизнь, естественно, требует определенного исторического промежутка времени, который, к великому сожалению, нами еще не пройден. Однако, могу сказать, что в любом случае, постепенно, небольшими рывками выход политического поля из нынешнего полумертвого состояния все же происходит. И альтернативы наблюдающемуся медленному формированию этого поля, его повестки нет. Этот процесс неизбежен и сегодня мы находимся на одном из его этапов.

Являются ли предстоящие парламентские выборы акселератором обрисованного Вами процесса?

Думаю, что да. Хотя и тут есть достаточно уязвимые и рисковые моменты. На мой взгляд, предъявленный властями Избирательный кодекс, очевидным образом и целенаправленно сталкивает лбами политические силы. Причем, очень часто кандидатов от одной партии.

Вы имеете в виду бои без правил в исполнении “территориально-рейтинговых” кандидатов?

В первую очередь. Понятно, что превращение еще вчера являющихся чуть ли не лучшими друзьями рейтинговых кандидатов в заклятых врагов содержать для страны положительные последствия не может. Хотя любое продвижение вперед всегда требует предварительного взрыва. И, на мой взгляд, происходящее можно характеризовать и таким образом.

А какова, собственно, цель внедрения в Армении “территориально-рейтинговой” системы. Какие проблемы партийная верхушка решает посредством сеяния вражды между нижними чинами?

Я, конечно, могу раскрыть всю эту цепочку, но, боюсь, что это может прозвучать слишком уж субъективно - для некоторых. Поэтому, скажу иначе. Политическое поле, его консистенция, в последние годы приобрело весьма печальный вид, и привести его в более-менее пристойный образ практически невозможно. Однако, в Армении эту проблему смогли решить, правда, весьма своеобразно, стравив между собой практически всех вирусных субъектов с целью их взаимного уничтожения. Посему, после завершения выборов, следует определенная кристаллизация политического поля. Думаю, это будет желанным результатом для всех.

Практически все участвующие в предстоящих парламентских выборах партии и блоки указывают на весьма печальное состояние армянской экономики, однако, практически-обоснованных путей выхода пока что не слышно. Вам лично как экономисту, блоку “Царукян” выход видится?

Видится. И тут не нужно изобретать велосипед. Нужно просто хорошо работать, заниматься своим делом. Уязвимые сегменты экономики нашей страны очевидным образом видны даже невооруженному глазу. И обусловлены они низкими доходами граждан, отсутствием рабочих мест, соответствующих институтов и т. д, и т.д. И не говорит на этом фоне о том, что все это нужно исправить, подправить и привести в соответствие с какими-то стандартами, сегодня разве что очень ленивый. Благо, все это нетрудно. А выход из ситуации в работе. Все просто. Нужно работать по всем направлениям, в комплексе. Искоренить коррупцию, остановить отток капиталов, создать свободную конкуренцию. И подобных направлений для работы много. А чтобы не мешали людям, которые могут и главное хотят работать, выражаясь образно, месить строительный раствор, нужно отстранить от соответствующих мест “философов”, намеренно или нет, мешающих этим людям заниматься своим делом. Необходимо создать максимальные условия, способствующие проявлению любого человека в обществе, повышению его покупательной потребительской способности. И это будет делать человек, люди, которым это выгодно, которые понимают, что будущее и работа неразрывны. Поэтому сегодня нам нужно, пусть с большим запозданием, но выходить из весьма печальной ситуации, в которой находится наша страна и все мы.

Вы считаете, что выборы 2 апреля могут этому поспособствовать?

Я не настолько наивен, чтобы ожидать от этого дня чудес. Однако, определенных, естественных перемен я ожидаю. Ускорить наши шаги, текущие процессы, мы, конечно, не можем, но 2 апреля постепенно приведет к не очень значительному, для многих даже незаметному, оздоровлению ситуации в стране в целом.

Стремится ли Блок “Царукян” к абсолютному большинству в парламенте? Оцените ваши шансы.

Любая политическая сила еще в процессе своего формирования имеет главную цель прихода к власти. В противном случае она перестает быть таковой. Однако, в любом случае блок “Царукян” особо сильно этой идеей не одержим, и этой идеей не страдает. Люди, собравшиеся вокруг Гагика Царукяна, стремятся к положительным изменениям в жизни наших граждан, страны. И если граждане также этого хотят, то они должны дать нам абсолютную силу. Поэтому, к этому, в первую очередь, должно стремиться общество, а не мы – люди, не стремящиеся к власти любой, неважно какой, ценой. Насколько нам и обществу это удастся - покажут итоги голосования.

Предстоящие выборы пройдут на основе фактически нового Избирательного кодекса и Конституции. А созрел ли наш народ, общество до парламентаризма?

По большому счету наше общество даже не понимает, что такое Конституция, тем более, ее реформирование и спрятанный под ним парламентаризм. К великому сожалению. Прекрасно понимая цели всех этих “реформ”, мы не приходим от этого в состояние невменяемости, неудержимой злости и даже с трудом, но принимаем. Путин, Лукашенко, Назарбаев, Алиев – многолетние цари. И подобной логикой, конечно же, могли руководствоваться и в нашей стране. Поэтому в условиях полнейшего непонимания текущих реальных процессов в Армении не только подавляющей частью общества, но и политических субъектов, от оценки этих процессов, думаю, лучше все-таки воздержаться. Другое дело, ожидания общества от этих выборов. Мне очень хочется надеяться, что ситуация после 2 апреля постепенно пойдет в сторону улучшения. При этом, я также надеюсь, что новый Избирательный кодекс и трансформация Армении в парламентскую республику все-таки должны открыть для участвующих в выборах силах и блоку “Царукян” в том числе, новые возможности. Не могу утверждать этого однозначно ввиду некоторых сомнений относительно бесспорности воплощения в жизнь всех этих планов, однако, в любом случае, очень надеюсь, что именно эти перемены помогут нам “запустить мотор”.