Понедельник, 6 Марта 2017 13:55

АрмИнфо. Республиканская партияm Армении (РПА) в своей предвыборной программе под названием "Безопасность и прогресс", выражает недовольство уровнем территориального управления и местного самоуправления в РА.

Согласно программе РПА, в областных и общинных администрациях недостаточно эффективны как общее управление, так и, в частности, управление имуществом. "Бюджеты общин, доходы и расходы недостаточно прозрачны и подконтрольны для советов старейшин и общественности. Финансовые рынки и потоки недостаточно доступны для областей и общин, что является серьезным препятствием для равномерного развития", - отмечают в правящей партии. Решением считается модернизация систем территориального управления и местного самоуправления, повышение их эффективности и подотчетности путем законодательно закрепленных требований, предъявляемых к кандидату в губернаторы. Параллельно с укрупнением общин предлагается продолжить процесс децентрализации, передавая более широкие государственные полномочия общинам с одновременным пересмотром функций областных администраций с резким ограничением хозяйственных функций. Параллельно с объединением общин, в крупных общинах предлагается внедрить модель непрямых выборов руководителя общины и соответствующую систему выборов совета старейшин общины, и повысить роль совета старейшин в исполнении бюджета.

В целях дальнейшего распространение принципа справедливости в системе местных налогов предусматривается внедрение единого налога на недвижимость с 2018 года. Льготы приграничным общинам будут предоставляться постоянно. С точки зрения развития приграничных населенных пунктов предусматривается эффективное размещение ресурсов и поиск новых ресурсов с целью реализации новых налоговых стимулов и новых инициатив.

Как считают авторы программы, для решения инфраструктурных проблем Республики Армения необходимо разработать и осуществить пятилетний план дорожной безопасности РА (2017-2021); создать и внедрить новую систему управления дорожными активами посредством инвентаризации дорог, картографирования и оцифровки, создать и внедрить новую систему обеспечения качества программ дорожного строительства; осуществить комплексные мероприятия по дальнейшему ускоренному развитию информационно-коммуникационных технологий, устраняя существующие препятствия и используя новые механизмы стимулирования; в рамках политики <открытого неба> обеспечить авиакомпаниям свободные конкурентные условия; исходя из нужд внутреннего рынка, и с целью использования возможностей торговли с Грузией и Ираном осуществить переход к новому, современному рынку электроэнергии; осуществлять поэтапные и непрерывные институциональные реформы по повышению качества услуг в сферах снабжения питьевой и оросительной водой. Предлагаемыми шагами в этом направлении, по мнению РПА, являются внедрение наиболее эффективного двухступенчатого механизма контроля качества дорожно-строительных программ; регулирование процесса межгосударственных и внутригосударственных пассажирских перевозок, в частности, разработка и внедрение новой маршрутной сети с целью обеспечения доступным транспортом необслуживаемых населенных пунктов Республики Армения; продолжение инвестиционной программы транспортного коридора <Север-Юг> и внедрение системы онлайн контроля за очисткой и обслуживанием дорог и эффективностью затрат.