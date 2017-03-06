Понедельник, 6 Марта 2017 13:26

АрмИнфо. По предварительным данным опроса проведенного Gallup International Association в новый парламент Армении пройдет 4-5 политических сил. Об этом 6 марта в Ереване на презентации исследования сообщил директор армянского представительства компании Gallup International Association Арам Навасардян.

Согласно опросу, если бы выборы прошили завтра то, голоса распределились бы следующим образом: Блок Царукяна- 26.4%, Республиканская партия Армении - 22.8%, блок <Елк> -4.3%, АРФ <Дашнакцутюн>- 3,9 %, партия Свободные демократы - 3.4%, Армянское возрождение- 2.7%, блок Армянский национальный конгресс - Армянская демократическая партия- 2.6%, блок <Оганян-Раффи-Осканян>- 1.8 % и Коммунистическая партия Армении -1%. Примечательно, что 14.1% отказался отвечать, за кого отдадут свои голоса, а еще 17 % - затруднились с ответом. <Полагаю, что в новый парламент пройдут от 4 до 5 партий. Хотя также важно отметить, что не учитывался фактор рейтинговых (территориальных) кандидатов, которые могут существенно сказаться на этих данных>, - отметил Навасардян. Он также добавил, что на результаты также отразится ход предвыборной кампании, стартовавшая накануне.

По его словам, согласно опросу, 59.9% респондентов сообщили, что обязательно примут участие в предстоящих парламентских выборах, 25.7% - <возможно>, 4.3% - <скорее нет>, 7.1% - <точно нет>, а 3% затруднились ответить.

Коснувшись личности нового премьера Армении Карена Карапетян, Навасардян сообщил, что в целом 81% респондентов положительно оценили деятельность нового премьера, 9.9% - скорее отрицательно, 3.8% -отрицательно, 5.1% - затруднились ответить. <Вместе с тем 62.3% опрошенных положительно оценили деятельность нового правительства за последние 6 месяцев, 19.8%- скорее отрицательно, отрицательно - 9%, еще 8.9% затруднились ответить. 82.2% сказали, что хотели бы видеть Карена Карапетяна на посту премьера после парламентских выборов,

6.25% - скорее нет, 2.7% - нет и 8.8 % затруднились с ответом. На вопрос, что должно быть в числе приоритетов деятельности Карапетяна

респонденты озвучили по три варианта - 66.9% опрошенных указали на необходимость создания рабочих мест, 42.6% - развитие экономики,

28.9% - борьба с коррупцией, 20% - здравоохранение, 16.7% - образование, 11.6 % - внешняя политика. 64.5 % респондентов считают оправданным деятельно премьер за прошедшие 6 месяцев>, - отметил Навасардян.

Он сообщил, что респондентов также попросили указать на три, по их мнению, основных вызовов, стоящих перед страной. Так 58.1% опрошенных считают в качестве основного вызова безработицу, 39.3% - войну,

28.2%- миграцию, 27.7% -состояние экономики. Вместе с тем, 12.5% сообщили, что полностью удовлетворенны своей жизнью, 44.4% - скорее удовлетворены, 26% - скорее не удовлетворены, 16.6% - не удовлетворены, 0.5 % затруднились ответить.

Отметим, что опрос проводился по всей республике - 33% респондентов в Ереване и 67 % в 10 областях страны. Всего в опросе приняли участие 1146 человек, погрешность опроса +/- 3%. Опрос проводился с 23 февраля по 2 марта. -0-