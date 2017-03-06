Понедельник, 6 Марта 2017 13:19

АрмИнфо. Наша цель - формирование институциональной системы по борьбе с коррупцией, которая позволит эффективно пресекать эту раковую опухоль, мешающую нашему прогрессу, и обеспечить неизбежность наказания в случае коррупционных преступлений. Об этом говорится в предвыборной программе правящей Республиканской партии Армении (РПА) "Безопасность и прогресс", с которой она пойдет на парламентские выборы.

Согласно программе, касательно "Правосудия, борьбы с коррупцией", сказано: "Как основные права и свободы граждан, так и демократия

нуждаются в защите, в первую очередь от коррупции, которая порождает произвол, несвободу и несправедливость. Решением данной проблемы в РПА считают - установление административной или уголовной ответственности для высокопоставленных должностных лиц за непредставление деклараций о собственности и доходах или за предоставление ложных деклараций, применение состава преступления <незаконного обогащения>; обеспечение развития антикоррупционной институциональной системы, включая пересмотр принципов формирования антикоррупционного совета; совершенствование превентивных антикоррупционных механизмов и обеспечение подотчетности правоохранительных органов перед обществом; внедрение действенной системы защиты уведомителей и предотвращения конфликта интересов.

В РПА считают необходимым сформировать современную эффективную судебную систему, которая будет действовать согласно обновленной Конституции, а также избавление от подозрительного отношения к закону и суду, бытующее в нашей действительности. "Следует не только отправлять правосудие, но оно должно быть видимым и убедительным и должно восприниматься как утверждение справедливости", - говорится в программе. Напоминая, что у нынешней судебной системы низкий рейтинг, обусловленный неунифицированной судебной практикой и распространенными представлениями о коррупции в судах, авторы программы отмечают, что в результате этого, граждане РА и хозяйствующие субъекты зачастую предпочитают не иметь дела с судом и ищут незаконные пути для защиты своих интересов. В этом контексте, важнейшей задачей становления судебной системы провозглашается формирование практики в соответствии с Конституционной реформой посредством полноценных конституционных гарантий независимости. В первую очередь это предполагает детальное определение и закрепление действенных механизмов исполнения полномочий высшего судебного совета, формируемого в 2018 году, направленных на гарантии независимости судебной власти с уточнением конституционных гарантий независимости судов и судей в законодательстве, с одновременным внедрением надлежащих процедур оценки деятельности судей в качестве противовеса. Первоочередное внимание будет также уделено последовательному повышению эффективности прокуратуры и следственных органов.

Представляя свое видение прогресса в экономике, правящая РПА напоминает об "исторически сложившемся армянском трудолюбии", исходя из чего "следует помогать добросовестному предпринимателю, работающему и создающему рабочие места". Члены партии заявляют, что экономические условия должны быть равными для всех и обещает проводить непрерывные и осязаемые для всех реформы в экономике, в налоговой и таможенной сфере, включая изменения в законодательстве и кадровой политике. В контексте необходимых эффективных решений, РПА говорит о важности дальнейшего обеспечения и укрепления макроэкономической стабильности, улучшения инвестиционной среды и привлечение новых инвестиций, содействия хозсубъектам, включая МСБ, и предоставление экономических стимулов, а также равных конкурентных условий в экономической жизни и искоренение непотизма.

Несмотря на прогресс, который согласно программе, зафиксирован в опросах по оценке деловой среды, проведенных международными организациями, в Армении все еще имеют место ряд пробелов, что приводит к низкой эффективности цепочки <предпринимательская идея -предпринимательская инициатива - реализация бизнес- плана". "Наша цель: переход из деловой среды, содержащей непредсказуемые риски, к такой среде, в которой государственное регулирование достигает минимального необходимого уровня, имеется предельная ясность, пропорциональное и равное применение, стабильность и предсказуемость, а бизнес-споры регулируются справедливо и эффективно (особенно в плане сроков)", - заявляют авторы программы. Для быстрого перехода предусматривается дополнение механизмов государственной поддержки новых бизнес-инициатив 15 новыми действенными инструментами, создание эффективных механизмов государственной поддержки для превращения инициатив МСБ в жизнеспособные бизнес-планы, мониторинг крупных инвестиционных программ и регулирование их специфических проблем.

По мнению РПА, залогом высоких долгосрочных показателей экономического роста в Армении является высокий уровень иностранных инвестиций. Для этого предлагается пойти на повышение уровня защиты инвестиций и доверия, а также узнаваемости Армении как надежной и выгодной страны для инвестиций, создание дополнительных возможностей для инвестиционных программ и их реализации. Помимо этого, как отмечается, объем экспорта в соседние страны неудовлетворительный. "Наша цель: переход от экономики с узконаправленным экспортом к диверсифицированной экономике, имеющей инфраструктуру для стимулирования экспорта, быстро реагирующей на спрос на внешних, прежде всего соседних рынках>, - заявляет РПА. С целью решения указанных проблем предусмотрено - максимально широкое использование возможностей для вхождения на рынки, имеющие льготные торговые режимы для Армении, обеспечение вхождения армянских товаров на рынки стран региона и значительное увеличение экспорта, делая результаты сертифицирования, выполненного в РА, известными; стимулирование деловых связей, повышение узнаваемости армянской продукции за рубежом, выявление новых экспортных рынков; более широкое применение инструментов государственной поддержки экспорта; активные действия дипломатических представителей Республики Армения по содействию экспорту армянских товаров, по выявлению и применению ранее неиспользованных новых возможностей.