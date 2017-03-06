Понедельник, 6 Марта 2017 12:55

АрмИнфо. Армянская армия - залог существования Армении, говорится в предвыборной программе правящей Республиканской партии <Безопасность и прогресс>.

<Пресечение любых военных посягательств на наше государство зависит от правильного и целенаправленного развития нашего оборонительного потенциала в соответствии с современными критериями профессионализма, дисциплины, организованности, прозрачности и надзора. Мы четко оцениваем равновесие сил в регионе и очень хорошо знаем, как отвечать на посягательства на нашу безопасность. Мы не станем втягиваться в гонку вооружений ради гонки вооружений. Мы не видим в этом никакого смысла. Вместе с тем мы хорошо представляем, какие задачи стоят перед нашими Вооруженными силами. Наших ресурсов вполне достаточно для решения этих задач. Мы продолжим оснащение Вооруженных сил Республики Армения современными видами вооружения и военной техники, в том числе отечественного производства. В этом направлении у нас имеются очень важные результаты, которые в ближайшие годы будут только увеличиваться. Для модернизации нашей армии мы не пожалеем никаких средств>,_ говорится в программе.

При этом ее авторы подчеркивают, что сами по себе боеприпасы или вооружение не могут решить исход боевых действий. <Лицо армянской армии - это армянский солдат и офицер, которые не раз доказывали на поле боя, что решающим фактором является дух, способность и стремление применять оружие, воля, отвага, решительность, чувство собственного достоинства и благородство. Вооруженные силы Армении должны быть в числе самых лучших в мире. Солдаты срочной службы - будущее нашей страны. Армейский опыт вкупе с качественным высшим образованием и есть наше завтрашнее общество, которое формируется у нас на глазах уже сегодня. Постоянное совершенствование продвижения по службе офицеров, особенно молодых офицеров, является одним из наших приоритетов. Армия должна стать мерилом справедливости в нашем обществе>,- говорится в документе.

Вместе с тем, ее авторы отмечают, что армия может стать движущей силой экономики, локомотивом технологического прогресса. Армия является крупнейшим потребителем в стране, следовательно, она не может не иметь влияния на прогресс национальной экономики. <Средства на удовлетворение нужд нашей армии, от продовольствия до стройматериалов, от вооружения до программного обеспечения и других товаров и услуг должны, по возможности, расходоваться в Армении. Мы по возможности будем отдавать предпочтение армянскому производству, ожидая, что таким образом в стране будет создана добавленная стоимость. Речь, в первую очередь, о сфере высоких технологий, где именно армия является главным заказчиком создаваемых инноваций. Армянские специалисты способны находить решения, удовлетворяющие современным требованиям, и армия должна использовать эти решения>,- отмечается в программе.

В документе акцент также ставится на <самом главном: в Вооруженных силах должна быть искоренена коррупция, и личный состав армии должен быть окончательно избавлен от каждодневных социальных проблем, чтобы сосредоточить основные силы на повышении боеспособности и постоянном обогащении собственных знаний. Это задача номер один, в рамках которой в последнее время мы имеем существенные достижения и которую мы полностью решим в ближайшие годы>.