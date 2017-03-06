Понедельник, 6 Марта 2017 12:34

АрмИнфо.Республиканская партия Армении на 15 страницах презентовала свою предвыборную программу <Безопасность и прогресс> на 2017-2022 годы, которая затрагивает все сферы общественно-политической, социально- экономической жизни страны.

Авторы программы обещают в случае своей победы за указанный период построить свободную, независимую, справедливую и интеллектуальную Армению. Говоря о компоненте безопасности в своей программе, РПА, в частности отмечает: <Безопасными должны быть армянские села, города и государственная граница, а в центре этой безопасности всегда должен находиться гражданин Республики Армения>. Что касается второго компонента - прогресса, то правящая партия в этой связи обещает создать необходимые условия для творчества и созидания для всех граждан.

<Мы живем в регионе, в котором имеются многочисленные угрозы и опасности, велика вероятность вооруженных столкновений. Апрельская авантюра Азербайджана и позиция Турции в этой связи снова доказали, что постоянное и последовательное повышение безопасности нашей страны не имеет альтернативы. Ни одна нация, ни одна страна не рассматриваются нами как враг. Аналогичным образом, армянский народ требовал и требует, чтобы власти двух соседних стран положили конец политике отрицания права армянского народа на существование, самоуправление, устойчивое и безопасное существование, которая толкает их общество на насилие и ксенофобию. Мы продолжим направлять наши усилия в первую очередь на выявление и нейтрализацию текущих и возможных военно-политических угроз, рисков и вызовов национальной безопасности, на постоянное повышение боеспособности и оснащенности национальной армии. Непрерывное реформирование и приведение системы безопасности в соответствие с современными требованиями, меры по пресечению внешних вызовов и по обеспечению адекватных ответных действий включали и будут включать политические, дипломатические, юридические, экономические, информационные и, если необходимо, военные и прочие комплексные мероприятия. Достижение целей и выполнение обязательств, взятых Республикой Армения согласно уставу Организации договора о коллективной безопасности, останутся 4 первоочередными. Армения будет последовательно вносить свой вклад в дальнейшее усиление ОДКБ. Вместе с тем будет продолжаться углубление партнерских отношений с Североатлантическим альянсом с целью повышения боеспособности Вооруженных сил Республики Армения, усиления сотрудничества Вооруженных сил с общественностью и постоянного реформирования оборонительной системы>,- отмечается в программе.

Сфера безопасности, как говорится в документе, также включает социальную защиту, защиту прав человека, включая гарантии прав на жизнь и собственность, и продовольственную безопасность. <Мы добьемся того, чтобы наш гражданин был уверен в том, что отныне его завтрашний день будет обеспечен. Наш гражданин, попав в тяжелое положение, должен почувствовать поддержку государства. Для достижения этого мы будем продолжать внедрение устойчивых механизмов сокращения бедности, обеспечивать постоянное повышение минимальной зарплаты и существенно реформируем государственную политику в области занятости населения. Вместе с тем мы будем стремиться к тому, чтобы человек, будучи трудоспособным, в наименьшей степени ощущал бы потребность в государственном социальном обеспечении, поскольку он в состоянии собственным трудом обеспечить свое и семейное благосостояние>, - говорится в документе.