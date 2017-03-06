Понедельник, 6 Марта 2017 11:59

АрмИнфо. Цели Республиканкой партии Армении претенциозны и в то же время реализуемы. Об этом 5 марта, в день старта предвыборной агитационной кампании, в своем выступлении на стадионе <Динамо> - заявил премьер-министр, зампредседателя РПА Карен Карапетян в ходе церемонии старта предвыборной кампании.

На его взгляд, РПА представила довольно реалистичную, комплексную программу, в которой отмечены качественно новые пути, ведущие к становлению Армении их мечты. Премьер заверил, что республиканцы воздержались от популистских заявлений, а представили конкретные программы, в основе которых лежит чувство ответственности за будущее Армении и безопасность народа. "У нас есть ответ на волнующие народ вопросы, воля и решимость к изменению настоящего. Мы четко представляем горизонт, которого пытаемся достичь. Этот горизонт - независимая, безопасная, справедливая и интеллектуальная Армения", - заявил он.

На его взгляд, перемены и изменения являются вызовом настоящего. При этом премьер заверил, что эти изменения будут ощутимыми, а результаты измеряемыми. Карапетян заявил, что РПА предлагает осуществить реформы естественным, эволюционным путем. " Мы просто обязаны быть эффективными и мудрыми в конкурентных условиях современного мира. С учетом того, что недостатка в противоречиях в нашем регионе нет, более того, налицо вызовы и угрозы, мы не имеем права допускать такие развития, которые могут повести по пути дестабилизации или стать поводом для авантюризма и экспериментов", - заявил зампред партии. При этом он отметил, что РПА желает внедрить новую культуру конкуренции, основанную на этике и толерантности. "Мы надеемся, что получим голоса граждан, поскольку знаем, что будем делать, с какой командой, и уверены, что будем последовательны", - заключил он.