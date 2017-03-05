Воскресенье, 5 Марта 2017 16:31

АрмИнфо. Армения станет самым эффективным и самым быстро развивающимся государством региона, станем самой обеспеченной страной региона. Подобную уверенность 5 марта, в день старта предвыборной агитационной кампании, выразил в своем выступлении на стадионе «Динамо» президент Армении, председатель правящей Республиканской партии Армении Серж Саргсян.

По его словам, сегодня вся страна и общество вступают в важную историческую фазу. «Процесс формирования в Армении системы парламентского управления уже в руках наших граждан. Значит, отдайте свой голос во имя безопасности и прогресса Армении»,- заявил президент, подчеркнув, что для него, как для руководителя правящей партии эти выборы имеют исключительное значение. «Самое важное - доверие наших граждан к результатам выборов. Мы должны провести такие выборы, чтобы ни у кого не возникло сомнений в том, что они были свободными, прозрачными или справедливыми, чтобы соответствовали букве и духу закона - это будет нашей общей победой, независимо от того, кто сколько голосов получит. Это будет победа нации, государства и общества. Уверен, что мы, граждане Армении, готовы к этому»,- заявил Сарогсян, добавив, что РПА начинает свою предвыборную кампанию с лозунгом: «Безопасность и прогресс».

Президент признался, что последние двадцать пять и более лет были для него годами тяжёлого труда и ответственности. «На этом пути я потерял многочисленных друзей, которые отдали свои жизни во имя безопасности Республики Армения. И сегодня говорю вам: нет более важной и жизненной задачи, чем безопасность страны и народа. Всё остальное восстановимо. Незавершённые дела можно завершить, упущения можно восполнить, ошибки можно исправить, но в вопросе безопасности нет мелочей, и любая неудача может быть судьбоносной. Мы обеспечим надёжную безопасность Армении и Арцаха. Сегодня на наших границах стоят лучшие сыновья армянского народа. Они будут жить в свободной и демократической Армении. Они будут жить в стране, которая будет переживать большой прогресс. Задача Правительства премьер-министра Карена Карапетяна - обеспечить и стимулировать этот прогресс. Уверяю вас, что каждый гражданин нашей страны будет видеть положительное влияние прогресса каждый год, каждый год будет чувствовать улучшение качества жизни»,- пообещал президент, заверив, что его команда знает решение стоящих перед страной задач. «Но решения требуют всенародных усилий, концентрации и разумного и эффективного управления. И эти решения требуют силы, которая будет правильно направлять процессы. Сегодня этой силой является реформируемая Республиканская партия Армении, с её крепкими структурами, с её молодёющими рядами, её опытом управления и, наконец, с её воплощающим прогресс премьер-министром. При всём уважении к нашим оппонентам и конкурентам, мы, республиканцы, верим, что мы победим, победим, потому что верим в будущее нашей страны, потому что верим в потенциал нашего народа. Будьте уверены, что мы станем самым эффективным и самым быстро развивающимся государством региона, станем самой обеспеченной страной региона. И мы начинаем нашу предвыборную кампанию, чтобы вместе с вами для нашей страны и народа обеспечить безопасность и прогресс»,- резюмировал глава государства.