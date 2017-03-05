Воскресенье, 5 Марта 2017 16:23

АрмИнфо. Самым большим капиталом Армении являются ее граждане. Об этом говорится в представленной 3 марта - в первый день агитационной компании, предвыборной программе партии "Свободные демократы".

Хачатур Кокобелян, возглавляющий список партии, представил 10 посылов к народу, отметив, что человеческий капитал - самый большой в Армении. "Мы не мессии, но мы можем изменить вектор развития Армении, переориентировав его в сторону европейской семьи", - заявил он. Как считает Кокобелян, благодаря Гранту Багратяну (экс-премьер Армении. Ред.) "Свободные демократы" будут иметь самую конкурентоспособную экономическую программу. Он пообещал, "буквально в течение 30 месяцев устранить до 30% тени в экономике".

Авторы программы считают, что двумя основными проблемами Армении являются отсутствие инвестиций и неурегулированность карабахского конфликта. "Мы за пакетное решение карабахского вопроса", - отметил он.

По словам же лидера партии "Свобода" Гранта Багратяна, который занимает 2-ю позицию в списке партии, при сохранении нынешних условий, в ближайшем будущем Армению ждет экономический коллапс. "Мы живем в долг и шагаем по краю пропасти",- заявил он.

В свою очередь, экс-член партии "Наследие", политолог Степан Сафарян отметил, что, если есть желание изменить процессы в стране, в первую очередь, следует иметь самодостаточную власть. А как заметила Анаит Бахшян, тоже экс-участница "Наследия", программа "Свободных демократов" прогрессивная, которая послужит интересам страны для обеспечения ее безопасности и суверенитета.