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 Воскресенье, 5 Марта 2017 16:06

Татевик Шагунян

Сейран Оганян: Блок ОРО выступает на выборах с целью осуществления смены власти в Армении

Сейран Оганян: Блок ОРО выступает на выборах с целью осуществления смены власти в Армении

АрмИнфо. Блок Оганян-Раффи-Осканян выступает на парламентских выборах с целью осуществления смены власти в Армении. Об этом во время презентации предвыборной кампании блока заявил его первый номер, экс-министр обороны РА Сейран Оганян.

 

«Мы должны избавить народ от этих властей. Мы должны сказать народу хватит терпеть эту власть, эту несправедливость, это унижение. Мы будем бороться со всеми имеющими проблемами. Мы победим, достигнем смены власти и осуществим необходимые реформы во благо народа и государства»,- заверил Оганян.

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