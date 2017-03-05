Воскресенье, 5 Марта 2017 16:03

АрмИнфо. Блок Оганян-Раффи-Осканян является воплощением триединства Армении, Диаспоры и Арцаха. Об этом на презентации предвыборной программы блока заявил ее представитель зампред партии «Наследие» Армен Мартиросян.

По его словам, блок приходит в политику для осуществления смены власти, избавления народа от диктаторского режима и восстановления попранного самолюбия армянского общества. Далее Мартиросян со словами «мы победим» передал слово представителю партии «Единение» Степану Маркаряну, который представил программу блока, напоминающую, как и программы других участвующих в парламентских выборах политических сил, манифест добрых пожеланий.

Программой, в частности, предусматривается повышение зарплат рядовых военных до 240 тысяч драмов, а офицеров до 480 тысяч драмов. По словам Маркаряна, это обойдется бюджету в дополнительных 50 млрд драмов. «Но мы знаем, откуда взять эти деньги»,- заверил он, добавив, что это решит сразу несколько проблем, увеличит рабочие места в армии и поможет уберечь призывников от службы на передовой.

Для решения демографических проблем блок предлагает повысить пособия по рождению ребенка, в частности, для одного ребенка выплатить пособие в размере 100 тысяч драмов, для 2 – 500 тысяч драмов, для 3 – 1 млн драмов, для 4 – 2 млн драмов, после 4 – 3 млн драмов. Предлагается увеличить срок декретного отпуска до 3 лет и повысить размер пособий по нахождению в декретном отпуске.

Авторы документа предлагают на 5 лет освободить тех предпринимателей, чей годовой оборот не превышает 60 млн драмов, снизить налог на добавленную стоимость с 20 до 15%, реформировать Налоговый Кодекс, упразднить штрафы за кредитные задолжности банкам, индексировать пенсии и зарплаты в соответствии с инфляцией, реализовать программы по развитию приграничных сел.

Блок также предлагает запретить строительство крупных супермаркетов, а работу уже существующих ограничить до 21:00. Документом также предлагается упразднение камер видеонаблюдения за уличным движением и плат за парковки. При этом сила не предлагает конкретных механизмов достижения этого. Однако авторы документа уверены в его реализуемости.