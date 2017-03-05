Воскресенье, 5 Марта 2017 15:35

АрмИнфо. <Новое начало справедливой Армении" - с таким лозунгом примет участие в предстоящих 2 апреля с.г. выборах в Национальное Собрание Армении АРФ "Дашнакцутюн". В первый день агитационной компании партия представила программу, с которой пойдет на парламентские выборы.

Как говорится в программе, АРФД предлагает справедливое распределение между всеми членами общества результатов экономического роста. Партия призывает остановить миграцию, предоставить возможность гражданам реализовать право на труд, который обеспечит возможность на достойную жизнь, достойную старость. А система здравоохранения, должна быть построена таким образом, чтобы медицинские услуги были доступны всем.

Напоминая, что земля, недра, вода, животный и растительный мир являются всеобщим достоянием народа, Дашнаки предлагают разработать механизмы, препятствующие чрезмерной эксплуатации природных ресурсов, внедрение автоматического управления водными источниками. Как считает министр территориального управления и развития Армении и член партии Давид Локян, высокие процентные ставки в Армении мешают развитию частного бизнеса. На этом фоне, частному сектору очень сложно развиваться без государственной поддержи. Как отметил Локян, еще одной проблемой остается кредитно-денежная политика. В частности, слишком высокие процентные ставки мешают развитию частного предпринимательства и созданию рабочих мест. <Есть проблемы в плане конкурентности>, - отметил Локян. В этом контексте, предлагается создать справедливые условия для ведения бизнеса, поддержать отечественного производителю, усилить борьбу с монополиями, обеспечить публичность и прозрачность деятельности государственных органов, а также участие оппозиции и гражданского общества в борьбе с коррупцией.

Члены партии считают важным вопрос укрепления военно-политического сотрудничества Армении и Арцаха, обеспечение участия НКР в качестве полноправной стороны переговоров. В этом контексте, отмечается важность консолидации отечественных умов в создании военно-промышленного комплекса для нейтрализации нефтедолларов противника, обеспечение достойной заработной платы для офицеров и контрактных. <Следует ускорить процесс международного признания Геноцида армян, создав противодействие азербайджано-турецкому тандему. Вместе с тем, необходимо вести добрососедские отношения с Грузией>,- отмечается в документе.