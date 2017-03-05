Воскресенье, 5 Марта 2017 15:34

АрмИнфо. <Основной целью АРФ <Дашнакцутюн> является построение справедливой Армении, и мы добьемся этого>,- заявил сегодня на презентации предвыборной программы партии секретарь фракции АРФД Агван Варданян.

Он заверил, что пока другие политические силы говорят о реформах, АРФД проводит их. Говоря о том, почему избиратель должен сделать выбор в пользу АРФД, Варданян подчеркнул, что <Дашнакцутюн> является самой сплоченной и имеющей вес за рубежом политической силой.

В свою очередь, глава фракции АРФД Армен Рустамян заявил, что предстоящие парламентские выборы будут исключительными. <Мы не идем

на выборы для решения отдельных проблем или решения проблем отельных личностей. Мы идем на выборы , чтобы представить проделанную работу и получить мандат от народа для продолжения работы, доведения реформ до конца>, - отметил Рустамян, подчеркнув, что АРФД не идет путем использования недовольства народа для достижения своих целей. По его словам, необходимо устранить причину недовольства.

<Есть два пути изменений - либо кровопролитием, снаружи, что для нас неприемлемо, поскольку страна в состоянии войны. Либо изнутри реформами>, - отметил он, добавив, что это тоже вызывает недовольство, но АРФД готова к этому.