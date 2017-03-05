Воскресенье, 5 Марта 2017 15:15

АрмИнфо. Блок <Царукян> начитант свою предвыборную кампанию с Тавушской области Армении.

Во время встреч в Тавуше блок представит свою предвыборную программу из 15 основных положений. Документом, в частности, предусматривается приведение в соответствие средних пенсий с минимальной потребительской корзиной, а также повышение пенсий на 25 тысяч драмов с периодической индексацией. Блок <Царукян> в случае победы на выборах намерен также повысить минимальную зарплату до 80 тысяч драмов (сейчас она составляет 50 тысяч). Блок обещает освободить средний и малый бизнес от налогов сроком на три года. Политическая сила намерена также в случае победы объявить о налоговой амнистии в отношении тех хозсубъектов, которые задолжали государству до 60 млн драмов. Блок <Царукян> намерен особое внимание уделить сфере сельского хозяйства, снизив кредитные ставки на финансирование сферы до 3-5%, а также предоставить со стороны государства льготы перерабатывающим предприятиям. Блок намерен также осуществить радикальные реформы в работе дорожной полиции, упразднив плату за парковки, а также демонтировав спидометры. Царукян и его команда откажутся также от накопительной пенсионной реформы. Блок обещает снизить тарифы на газ и электроэнергию для потребителей.

Политическая сила намерена провести также коренные реформы в сферах здравоохранения, социального обеспечения, образования, горно-рудной промышленности. Примечательно, что блок <Царукян> кроме обещаний не представляет конкретных механизмов по построению в Армении <социального рая>.