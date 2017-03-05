Воскресенье, 5 Марта 2017 14:52

АрмИнфо. Блок АНК-НПА представил программу развития Армении, где подробно описаны "реалистичные шаги" для создания примерной модели государства, которое служит интересам своих граждан по обеспечению их безопасности, благосостояния и свободы.

В основе этой модели, как отмечается в первом пункте программы, касательно мира, гармонии и добрососедства, должны лежать, в частности, императива преодолеть блокаду и конфликтные ситуации с соседями во имя безопасности Армении и НКР. Установление мира позволит Армении стать участником региональных программ, окажет содействие привлечению инвестиций, созданию новых рабочих мест и повышению экономической активности страны. В результате данной политики, не только снизится уровень эмиграции, но и посодействует обратному потоку армян в РА. Нынешней Армении, как говорится во втором пункте программы под названием "Государство как инструмент развития", присуще недоброжелательное отношение к бизнесу. "Интересам только очень узкого круга аффилированных лиц служит государство, остальные лишены всяческих прав. Нарушаются такие основные права - как право на свободу, право собственности и правовой защиты личности. Наша цель - заменить хищное отношение госсектора на стимулирующее, которые призваны защищать интересы граждан и бизнеса", - говорится в подходах блока.

"Государство - для всех", - отмечается в 3-м пункте программы. Как считают авторы, успеха достигают те страны, которые обслуживают интересы всех граждан, а не узкого круга госчинов. Государство должно быть выше всего этого, а именно - создающей комфортные, безопасные и равные условия для всех

Армения должна стать медитократическим государством, построенной на власти достойных, отметили авторы программы. Во главе этого Государства должны стоять способные, умные и добропорядочные люди с необходимым опытом работы. Должны преобладать принципы конкуренции, транспарентности и публичности, чтобы все имели шанс занять высокое положение в системе госуправления на условиях свободной конкуренции.

Для достижения вышеуказанных целей блок НАК-НПА предлагает конкретные шаги по сферам. В сферах внешней политики и безопасности блок призывает предпринять последовательные шаги по скорой реализации программы, предложенной МГ ОБСЕ в 2007 году и принятой властями НКР, параллельно обеспечив возвращение НКР за стол переговоров. Необходимо также урегулировать отношения с Турцией, при этом исключив создание межгосударственной комиссии, которая может ставить под сомнение факт Геноцида армян.

В целях честного и эффективного управления и стимулирования экономического роста блок призывает вернуть в госбюджет средства, которые накоплены в результате незаконного обогащения начиная с 1991 года. Отмечается также важность борьбы с монополиями и олигополиями и создания равных конкурентных условий. Помимо этого, следует ставить в основе налоговой и таможенной политики страны идеологию, направленную на стимулирование инвестиций и предпринимательства. В рамках этой идеологии, предлагается снизить тарифы на газ и электроэнергию на 25%, вести такую денежно-кредитную политику, которая нацелена на стимулирование экспорта и ведется против политики искусственного завышения стоимости национальной валюты. Программа предусматривает также двукратное снижение начислений штрафов за нарушение ПДД, амнистию фермерских хозяйств в части накопленных кредитных обязательств и перезапуск завода "Наирит".

В сферах здравоохранения и социального обеспечения блок предлагает в течение года повысить размер средней пенсии до 55 тыс драмов, а в течение ближайших 5 лет - до 40% средней заработной платы. Предусматривается бюджетное финансирование сферы здравоохранения довести до 3% ВВП и внедрить систему обязательного медицинского страхования. В сельском хозяйстве также предлагается внедрение системы страхования. Помимо этого, предусмотрено пересмотреть заработную плату контрактников в ВС в сторону их повышения, вернуть долги советского советского Сбербанка и отказаться от обязательного компонента накопительной пенсии.

Для повышения эффективности сфер науки, образования, технологии, культуры туризма блок призывает отказаться от финансирования школ и перейти к индивидуальному финансированию, а далее перейти на тематическое финансовое содействие, объединить ВУЗы и научно-исследовательские институты, а содействие развитию ИТ-технологий вести на госуровне. Предлагается также работать в направлении развития альтернативной энергетики в целях снижения зависимости от газа и электроэнергии. Авторы проекта призывают увеличить финансирование сферы туризма до 2% ВВП ежегодно и, отказавшись от госпротекционизма "любимчиков", оказывать адресное госсодействие сферы культуры.

Для обеспечения принципов свободы и демократии авторы программы считают необходимым выявить и наказать виновников за события 1 марта, проведение справедливых выборов, отказ от рейтингового голосования и обеспечение возврата к президентской модели управления страной.