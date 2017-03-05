Воскресенье, 5 Марта 2017 14:25

АрмИнфо. По положению на 4 марта 2017 года рабочая группа Генпрокуратуры Армении изучила публикации в СМИ о 80 предполагаемых избирательных правонарушениях и один поступивший в Полицию РА анонимный звонок, относительно парламентских выборов 2 апреля.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Генпрокуратуры, только 19 из 80 изученных сообщений содержали явные признаки преступлений избирательного характера. С целью дальнейшей проверки отмеченные 19 сообщений были направлены в соответствующие отделения Полиции РА - в 10 материалах факты либо не получили подтверждения, либо были опровергнуты, в отношении остальных продолжаются проверочные мероприятия. 14 из 19 сообщений касались избирательных взяток, 5 из них - случаев воспрепятствования свободной реализации гражданином своих избирательных прав. "Для повышения эффективности борьбы с избирательными правонарушениями, а также получения достоверной информации по этому поводу, с 5 марта, с 09:00 по 18:00, а в день голосования - круглосуточно, В Генпрокуратуре будет действовать телефон "горячей линии" (010) 511-603. Генпрокуратура РА призывает сообщать достоверную информацию касательно деяний, содержащих явные признаки преступлений . Анонимность информатора гарантируется", - говорится в сообщении ведомства.