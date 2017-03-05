Воскресенье, 5 Марта 2017 13:44

АрмИнфо. Омбудсмен Арцаха в рамках начатой в мае 2016 года миссии по сбору фактов исследовал в качестве новых случаев грубейшего нарушения прав человека артиллерийский обстрел 24 и 25 февраля 2017 года села Талыш (Талиш), а также события на государственной границе НКР в ночь на 25 февраля. Согласно сообщению Офиса УПЧ, данные развития рассмотрены Омбудсменом как взаимосвязанные.

В частности, отмечается, что был проведен непосредственный сбор фактов в селе Талыш 2 марта 2017 года и беседы с представителями местных властей и гражданского населения. Интервью проводились также в связи с событиями, имевшими место в ночь с 24 на 25 февраля с.г. на госгранице Арцаха в направлении Мартуни, основанные на обнародованном 26 февраля видеоматериале.

В результате миссии по сбору фактов было установлено, что утром 24 февраля и вечером следующего дня в направлении села Талыш со стороны Азербайджана было выпущено 15 снарядов, которые взорвались в воздухе и создали смертельную опасность для жителей села. Большая часть снарядов взорвалась на территории, прилегающей к сельской школе. "Получается, что Азербайджан не выборочно применял виды вооружения против объекта гражданского назначения>, - говорится в заявлении Омбудсмена.

Выяснилось также, что в случае успеха наступательных действий вооруженных сил Азербайджана в направлении Мартуни в ночь на 25 февраля (видеозапись доступна на https://youtu.be/PGu1jUalsRA), велик был риск того, что против армянских военнослужащих и гражданских лиц были бы совершены те же варварские военные преступления, которые имели место в ходе Апрельской войны 2016года. О возможности подобных развитий свидетельствует факт усугубляющегося армяноненавистничества среди азербайджанского общества.

Отмечается, что, начиная с 26 февраля азербайджанские пользователи вновь начали активно распространять в соцсетях фотографии и видеозаписи о совершенных в апреле 2016г. азербайджанцами военных преступлениях в стиле <Исламского государства> и не только о тех, что ранее были зафиксированы армянской стороной и омбудсменом Арцаха, но и свежевыявленные записи. В частности, в появившейся новой видеозаписи военнослужащий ВС Азербайджана фактически озвучивает угрозу "осуществления геноцида" (0:24-0:42 в видеозаписи). "При этом, все отмеченные нами медиаматериалы повсеместно сопровождались комментариями, содержащими явные проявления армянофобии>, - говорится в сообщении.

"Международное сообщество по сей день не выступило с соответствующей правовой оценкой на совершенные Азербайджаном в апреле 2016 года варварства организованного характера и не отреагировало должным образом, вследствие чего сформировалось восприятие безнаказанности Азербайджана. Это само по себе дает основания утверждать, что события на границе Арцаха 24 и 25 февраля 2017года явно находятся в отношениях прямой причинно-следственной связи с развитиями, имевшими место в апреле 2016года>, - заключает арцахский Омбудсмен.