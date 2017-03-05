Воскресенье, 5 Марта 2017 09:55

АрмИнфо. Возглавляющий список блока “Елк” , лидер партии “Просвещенная Армения”, депутат парламента Армении Эдмон Марукян в интервью АрмИнфо рассуждает об особенностях предвыборной атмосферы в республике. Делится внутриполитическими и внешнеполитическими планами своей политической силы. Рассуждает о степени эффективности европейской и евразийской моделей развития в контексте будущего Армении.

Несмотря на все заверения властей в решимости провести предстоящие парламентские выборы в качественно новой атмосфере, последние столкновения территориально-рейтинговых кандидатов, в том числе от одной и той же партии, как минимум, говорят об обратном. С какими конкретными трудностями сталкивается “Елк”?

Мы идем на эти выборы в доставшейся нам в наследство от прошлого атмосфере недовольства, нигилизма, разочарования, недоверия граждан в отношении института выборов. И сегодня мы пытаемся, причем довольно удачно, эти стереотипы в обществе сломить. Пытаемся внушить людям, что можно достичь реальных изменений именно посредством выборов. Это является одной из причин того, что наш предвыборный лозунг начинается словами “выборы”, “изменения”. Думаю, что в зависимости от степени удачности нашей агитационной кампании, эффективности расходования имеющихся у нас ресурсов, нам удастся достичь целей. Удастся добиться нивелирования разочарований и недоверия прошлого, того чтобы это не влияло на электоральную активность граждан, не влияло на желание участвовать в выборах. И наряду с активизацией т.н. пассивных избирателей - граждан просто принимающих участие в голосовании - мы пытаемся активизировать людей, участвующих в выборах в качестве наблюдателей, доверенных лиц, спонсоров. Реализовать все эти планы, естественно, довольно сложно, но нам это постепенно удается.

Почему “Елк”?

Мы пришли к этому после довольно долгих обсуждений. И сегодня на нашем логотипе изображен предлагающий и знаменующий выход - разрыв закрытого круга. Собственно, мы предлагаем выход из каждой ситуации и пункте, зафиксированных в нашей предвыборной программе, которую мы представим общественности 5 марта. Граждане периодически спрашивают нас “неужели из этой ситуации нет выхода”? Сегодня мы говорим – выход есть. Мы его предлагаем, предлагая голосовать за блок “Елк”, осуществить смену поколений в политике, излечить застарелые болезни которой охвачена политическая система Армении. Осуществив все эти шаги, мы, наконец, сможем достичь модели такого государства, в котором высшей ценностью будет человек, и все будет делаться исходя из необходимости защиты его прав и свобод. Для его удобства, а не удобства небольшой прослойки лиц достигаемого за счет дискомфорта остальных. Мы предлагаем модель развития армянской государственности, предполагающей репатриацию, а не дальнейшее прогрессирование темпов миграции граждан со своей родины. При этом, в основу нашего блока мы заложили собственные биографии. Люди, вовлеченные в “Елк” имеют безупречную биографию и никогда не занимались растратой, проеданием полученных от общества мандатов. К сожалению, или к счастью я не могу сказать того же об остальных участвующих в выборах политических силах. Соответственно, реальный выбор есть, а если есть выбор, то есть и выход.

Какова внешнеполитическая повестка вашего, считающегося прозападным, блока?

Для нас существуют определенные ценности и модели. И в нашем меморандуме отмечено наше намерение приложить все усилия для развития Армении в рамках именно европейской модели. Мы считаем, что сегодняшняя Армения может развиваться исключительно в рамках данной модели, поскольку в нашем регионе есть примеры успешного развития стран именно на основе европейской модели. В последние 30 лет экономика Турции в первую очередь развивается посредством своей ассоциированности с экономикой Европы. Да, Турция не стала и, наверное, никогда не станет частью Евросоюза, но экономика ее при этом с экономикой ЕС ассоциирована. Второй наш сосед Грузия делает лишь первые шаги в этом направлении. Армения же от Грузии существенно отстала после приостановки своей европейской интеграции. Блок “Елк” намерен эту интеграцию возобновить посредством возобновления переговоров с целью подписания ассоциативных соглашений. Все это подробно расписано в нашей программе. Что же касается остальных стран, то мы - безусловные сторонники развития добрососедских, нормальных отношений.

А не противоречат ли ваши европейские устремления состоявшемуся членству Армении в ЕАЭС?

Мы намерены начать переговоры вокруг подписания блока ассоциативных соглашений с ЕС, прежде всего, в силу того, что после вынужденного четырехлетнего простоя сегодня даже неизвестно, может ли Армения рассчитывать на их подписание. Мы придем к выводам в ходе этих переговоров. Что касается ЕАЭС, то мы уже зафиксировали, что членство Армении в данной организации из ее национальных интересов не исходило. Более того, все последние политические события и экономические показатели свидетельствуют об отсутствии развития Армении в рамках данной интеграционной структуры. Более того, именно членство в ЕАЭС в значительной степени стимулировало отток прямых иностранных инвестиций из Армении. Чтобы в этом убедиться достаточно просмотреть прогрессию показателей оттока иностранного капитала из Армении, начиная с 2013 года.

Облегчает или все же затрудняет реализацию задач и целей “Елка”, новый Избирательный кодекс и трансформация Армении в парламентскую республику?

Мы предложили бы выход и пытались бы его реализовать в любых условиях. Как в условиях прежнего, так и нового Избирательного кодекса. То же самое могу сказать и о новой Конституции. Главным нашим ориентиром остается неизменный пункт Конституции “Власть принадлежит народу”, который реализует это право посредством свободных и справедливых выборов. Это путь, которым мы должны прийти к результату. При этом, я не считаю, что Армения стала парламентской благодаря изменениям в Конституции. В Основном законе есть множество упущений и недостатков, которые я лично неоднократно пытался исправить, как предложениями, так и лоббингом. В случае обретения власти мы обязательно попытаемся Конституцию доработать с целью исправлений всех этих недостатков и восполнения упущений и сделать новый проект предметом общественных обсуждений.