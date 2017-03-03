Пятница, 3 Марта 2017 16:59

АрмИнфо. Если у премьер-министра или правительства Армении есть факты о том, что во время апрельской агрессии Азербайджана в зоне карабахского конфликта военная техника не сработала по причине некачественности дизтоплива, то этими фактами должны заняться соответствующие структуры. Об этом радиостанции <Азатутюн> заявил экс-министр обороны РА, ныне глава оппозиционного блока Оганян-Раффи-Осканян Сейран Оганян.

По его словам, он сам является сторонником того, чтобы это дело было бы расследовано, причем под общественным контролем. При этом экс-министр заверил, что во время апрельской войны проблем с дизтопливом не было.

Отметим, что 1 марта премьер Армении Карен Карапетян с трибуны парламента заявил, что во время апрельской войны возникли проблемы с эксплуатацией военной техники по причине некачественности дизтоплива.

Сегодня же министр обороны РА Виген Саркисян заявил, что слова Карена Карапетяна были неверно интерпретированы и вырваны из контекста.