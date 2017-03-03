Пятница, 3 Марта 2017 14:42

АрмИнфо. <Благодаря доброй воли обеих сторон, новое соглашение с ЕС не так уж сильно отличается от предыдущего. Нет почти никакой разницы в политической части. Что касается экономической, мы должны были избежать противоречий с нашими обязательствами перед Евразийским экономическим союзом, членом которого мы являемся>, - заявил накануне каналу <Евроньюс> президент Армении Серж Саргсян, касаясь нового рамочного соглашения между РА-ЕС.

На вопрос о том, пришлось ли ему ослабить документ, чтобы он устраивал Россию, так как она возражала против Соглашений об Ассоциации ЕС с Арменией, с Украиной, глава армянского государства подчеркнул, что <с самого начала переговоров мы понимали, что мы можем иметь и соглашение об Ассоциации с ЕС, и тесную интеграцию с Евразийским экономическим союзом. Русские никогда не говорили нам, что мы не сможем подписать такое соглашение. Они сказали нам, вы можете, если хотите, но тогда вы должны будете платить за энергетические поставки цену, которую устанавливает мировой рынок>.

Отвечая на ремарку о том, сможет ли в будущем Евразийский экономический союз стать ровней Европейскому Союзу, Серж Саргсян, подчеркнул: <Думаю, пока слишком рано говорить о приближении к равному уровню. Лучше говорить о сотрудничестве между двумя этими блоками. Мы собственным примером показываем, что оно возможно>. Говоря о том, что может Армения предложить Евросоюзу, - <футболист Мхитарян - это хороший экспорт, а что еще>, Саргсян сказал: <У нас есть много известных людей, как Генрих Мхитарян и шахматный мастер Левон Аронян, у нас есть олимпийские чемпионы, но мы можем быть полезны Евросоюзу экспортом нашей превосходной сельскохозяйственной продукции. Информационные технологии также очень быстро развиваются в Армении. Но прежде всего мы можем быть добрым соседом для европейцев, предсказуемым соседом>. На вопрос о том, что видит ли Армения в вопросах безопасности альтернативу России, к примеру, в лице НАТО, глава Армении отметил: <Я только что встретился с Генеральным секретарем НАТО. Я пригласил его посетить Армению на торжества по случаю 25-летия нашего успешного сотрудничества. Мы не видим никакого противоречия между этим партнёрством и нашим союзом с Россией>.

Отвечая на вопрос о том, куда Саргсян ведёт Армению, президент сказал: <Это будет желанная страна для каждого армянина. Я твёрдо убеждён, что парламентская модель более эффективна. Она обеспечивает лучшие возможности для государственного управления. Она даёт более широкие возможности для граждан и представителей гражданского общества участвовать в управлении страной. Мы также хотели бы создать условия, при которых у наших граждан было бы меньше причин для протестов, чем те, к которым они привыкли>. На ремарку о том, не означает ли его отсутствие в пропорциональном списке правящей Республиканской уход из политики, Серж Саргсян подчеркнул: <Это означает, что мы принимаем во внимание озабоченность, высказанную нашей оппозицией относительно возможности использования административного ресурса в избирательном процессе. Это также означает, что мы создаем возможности самовыражения в политике молодых людей. Вот уже 10 лет я лидер Республиканской партии, и я остаюсь в этом качестве>.

Армения и Евросоюз завершили переговоры по Соглашению о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве. Это произошло в ходе визита в Брюссель на этой неделе президента Сержа Саргсяна. Сделка должна быть подписана в мае. Ранее Армения отказалась от подписания от Ассоциативного соглашения с ЕС в пользу Евразийской интеграции. Согласно мнению экспертного сообщества, на это решение Еревана имела сильное влияние Москва.