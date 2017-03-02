Четверг, 2 Марта 2017 22:13

АрмИнфо.Beeline объявил о беспрецедентной акции - мобильное телевидение для всех армянских абонентов мобильной связи. Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе компании, акция стартует 8 марта и завершится 9 мая. Cross HI-TECH

Согласно источнику, для участия в акции нужно иметь смартфон и скачать мобильное приложение BeeTV, что обеспечит доступ к 15 самым популярным каналам, трансляция которых осуществляется со стороны Cross HI-TECH. Beeline в рамках акции для своих абонентов обнулит тариф на использованный для скачивания приложения BeeTV интернет, а абоненты других операторов связи заплатят за интернет по тарифному плану своего оператора.

"Beeline составил список телеканалов так, чтобы удовлетворить даже самых требовательных абонентов. Каждый клиент, имеющий смартфон, может скачать мобильное приложение BeeTV и насладиться просмотром одного из 15 самых популярных телеканалов. А специально для абонентов Beeline в преддверии весенних праздников мы подготовили сюрприз - обнуление тарифа за интернет, использованный на скачивание приложения BeeTV. Всем желаем приятного просмотра", - заявил коммерческий директор Beeline в Армении Айк Карапетян.

Телеканалы, о которых идет речь, следующие: H1, 21 TV, ArmNews, Карусель, Матч!Футбол1, BBC World News, BAZMOTS TV, KINOMAN TV, FILMZON TV, TAVA TV, ОРТ, RU TV, RTG TV, Телекафе, МузТВ.

С дополнительной информацией можно ознакомиться на сайте

www.beeline.am, или отправив сообщение на официальную страничку

Beeline Armenia в социальной сети Facebook, или позвонив по

бесплатному номеру 0611, или посетив один из офисов Beeline.

Напомним, что ЗАО "АрменТел" (торговая марка Beeline) входит в группу компаний "ВымпелКом Лтд", которая является одним из крупнейших мировых интегрированных операторов связи, оперирующий в 13 странах, со штаб-квартирой в Амстердаме. В группу входят компании связи, предоставляющие услуги голосовой связи и передачи данных на основе широкого спектра технологий беспроводной и фиксированной связи, а также широкополосного доступа в Интернет более чем 200 миллионам абонентов в России, Италии, Украине, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Армении, Грузии, Кыргызстане, Лаосе, Алжире, Бангладеше и Пакистане. Компании группы "ВымпелКом Лтд." предоставляют услуги под брендами "Билайн", "Warid", "Киевстар", "Wind", "Mobilink", "Banglalink" и "Djezzy".