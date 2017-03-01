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 Среда, 1 Марта 2017 19:35

Александр Аванесов

От обстрела противника погиб военнослужащий Армии обороны Арцаха

От обстрела противника погиб военнослужащий Армии обороны Арцаха

АрмИнфо. 1 марта, начиная с 11.25, вооруженные силы Азербайджана продолжили интенсивно нарушать режим прекращения огня на линии противостояния с подразделениями Армии обороны Арцаха.

Согласно сообщению пресс-службы оборонного ведомства Республики Арцах,  противник применил минометы калибром 60 и 82 мм,  станковые пулеметы  и подствольные гранатометы. Всего по арцахским позициям было произведено 10 залпов. В результате  действий противника 1 марта в районе 16.50 по местному времени на юго-восточном направлении линии противостояния смертельное ранение получил военнослужащий Армии обороны Нвер Юрикович Бабаджанян, 1980 года рождения.       

В целях выяснения деталей произошедшего ведется следствие. 

Министерство обороны Республики Арцах разделяет тяжелую боль утраты, выражая сочувствие членам семьи, родным и близким  погибшего военнослужащего.

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