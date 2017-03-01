Среда, 1 Марта 2017 19:35

АрмИнфо. 1 марта, начиная с 11.25, вооруженные силы Азербайджана продолжили интенсивно нарушать режим прекращения огня на линии противостояния с подразделениями Армии обороны Арцаха.

Согласно сообщению пресс-службы оборонного ведомства Республики Арцах, противник применил минометы калибром 60 и 82 мм, станковые пулеметы и подствольные гранатометы. Всего по арцахским позициям было произведено 10 залпов. В результате действий противника 1 марта в районе 16.50 по местному времени на юго-восточном направлении линии противостояния смертельное ранение получил военнослужащий Армии обороны Нвер Юрикович Бабаджанян, 1980 года рождения.

В целях выяснения деталей произошедшего ведется следствие.

Министерство обороны Республики Арцах разделяет тяжелую боль утраты, выражая сочувствие членам семьи, родным и близким погибшего военнослужащего.