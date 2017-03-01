Среда, 1 Марта 2017 19:13

АрмИнфо. "Нашими ежегодными шествиями мы должны показать, что идем за справедливостью, за восстановление демократии в Армении", - заявил на митинге, посвященном памяти жертв трагических событий 1 марта 2008 года, лидер парламентской фракции "Армянский национальный конгресс" Левон Зурабян.

По его словам, истинные организаторы преступлений, совершенных 1 марта 2008 года, понесут наказание после смены власти в стране.

В свою очередь, депутат НС от фракции АНК Арам Манукян подчеркнул, "что уже три года, как мы провозгласили день 1 марта общенациональным днем борьбы с государственным террором и насилием". "И в наши дни государственное давление продолжается", - отметил оратор, призвав перед шествием к памятнику Мясникяну поаплодировать родным и близким погибших. По его словам, ежегодные шествия должны показать, что жертвы были не напрасны, и борьба за права человека, за его достоинство и установление демократии в стране продолжится.

Затем участники шествия в сопровождении значительных нарядов полиции двинулись к памятнику Мясникяну, где возложили цветы.

Напомним, что оппозиция Армении во главе с первым президентом Левоном Тер- Петросяном, который баллотировался на президентских выборах 19 февраля 2008 года и проиграл их, проводила с 20 февраля в центре Еревана митинги, выражая недовольство итогами голосования. Акции протеста вылились 1-2 марта 2008 года в беспорядки и столкновения митингующих с силами правопорядка, в результате которых погибли десять человек, свыше 200 были ранены. В связи со сложившейся ситуацией в стране было объявлено чрезвычайное положение с 1-го по 20 марта.