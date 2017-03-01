Среда, 1 Марта 2017 18:42

АрмИнфо.В рамках уголовного дела, расследуемого Следственным комитетом Армении, замкомандиру по тылу В. Петросяну и начальнику продовольственной службы Е. Алексаняну N-ской воинской части Армии обороны НКР предъявлены обвинения в злоупотреблении служебным положением с целью получения выгоды и причинения материального ущерба государству.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе СК Армении, в связи с выявлением недостачи хлеба в N-ой воинской части было возбуждено уголовное дело, проведенны масштабные следственные мероприятия для выяснения всех деталей инцидента. В результате предварительного расследования было получено достаточно фактических доказательств о том, что реальное количество хлеба, поставляемого в N-ую воинскую часть АО НКР не соответствовало данным счет-фактур, куда были внесены завышенные данные о количество поставляемого хлеба.

<Согласно полученным данным, подполковник Петросян, на основе подписанных договоров, достиг договоренности с сотрудником ООО, поставляющей хлеб в N-ую воинскую часть, за определенную плату в документах о поставках хлеба фиксировать завышенные данные. Кроме того, Петросян, обязанный регулировать правила поставок хлеба, в целях получения выгоды поручил начальнику продовольственной службы, майору Е. Алексаняну отправлять в ООО счет-фактуру о поставках уже с фальсифицированными данными. В результате данных действий государству был нанесен серьезный материальный ущерб. На основе полученных доказательств В. Петросяну и Е. Алексаняну предъявлены обвинения по признакам статьи 375 ч.3 УК РА. В качестве меры пресечения избран арест>, - говорится в сообщении СК РА, при этом отмечается, что обвинение также предъявлено сотруднику ООО по признакам статьи 178 ч.3 п1. УК РА. Он отпущен под подписку о невыезде.