Среда, 1 Марта 2017 17:09

АрмИнфо.С 1 по 3 марта 2017 г. при официальной поддержке Министерства образования РА в Доме Правительства РА проходит международная специализированная выставка «Образование XXI век», организованная выставочной компанией «Интер Экспо» и Российским центром науки и культуры в Ереване. Генеральным спонсором выставки выступило ЗАО “Банк ВТБ (Армения)”.

Поддержка сферы образования является неотъемлемой частью социальной деятельности Банка ВТБ (Армения) и Группы ВТБ в целом. На протяжении своей деятельности Банк постоянно оказывает поддержку образовательным учреждениям, проектам и программам.

В выставке принимают участие более 70 организаций, среди которых свыше 10 учреждений высшего образования из РФ. Российский центр науки и культуры в Ереване представит программу бесплатного обучения в ведущих вузах РФ и проведет конкурсный отбор более двухсот абитуриентов на все уровни обучения в 2017-2018 учебном году. Представители вузов ознакомят посетителей выставки с правилами приема, льготами на обучение, а также возможностью получить дополнительное образование: занятия в языковых школах, уроки по подготовке к ЕГЭ и образовательные программы за рубежом. Кроме этого, будут организованы семинары и круглые столы по вопросам образования.

В рамках выставки «Образование XXI век» исторический архив Армении впервые представит уникальные документы по светскому и духовному образованию Армении и России 19-20 веков.