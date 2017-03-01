Среда, 1 Марта 2017 17:06

АрмИнфо.Баку в сотрудничестве с Москвой стремится "встряхнуть" статус-кво вокруг Карабаха с целью возобновления переговоров в надежде вернуть территории, - отмечается в докладе американского аналитического центра Stratfor.

"Именно на этом может сыграть Россия с целью усиления своего влияния в Азербайджане. Москва в последнее время и так укрепила свои позиции в качестве главного арбитра в конфликте между Арменией и Азербайджаном и теперь может использовать конфликт для продвижения своих стратегических интересов и в Армении", - отмечается в докладе.

Авторы доклада отмечают, что на фоне российского контроля над большей частью систем стратегических вооружений, Армения пока что не может позволить себе больших самостоятельных шагов. В то время, поддерживание противостояния исключает любой большой шаг сторон конфликта в первую очередь без достижения в этом вопросе взаимопонимания с Россией.

Характеризуя Армению как зависимого союзника России, эксперты подчеркивают проверку отношений между двумя странами в последние месяцы в свете поверхностного отношения Москвы к поддержке Еревана в его конфликте с Баку.

"Тем не менее, отсутствие альтернативных партнеров не оставило Еревану никакого выбора, кроме как сохранения стратегического сотрудничества с Москвой, несмотря на укрепляющееся последние месяцы сотрудничество в области безопасности между Москвой и Баку", - отмечается в докладе.