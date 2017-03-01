Среда, 1 Марта 2017 17:05

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением планово-восстановительных работ и во избежание в дальнейшем аварий

2 марта текущего года будут обесточены:

в городе Ереван:

10:30-13:00 жилые дома 37, 39, 41, 43, 45 на пр. Гая I-ого участка, 5, 6 на ул. Гюликевхян, 4, 6, 6/1, 8, 8/1 на ул. А. Ованнисян и прилегающие общественные абоненты, жилой дом 9 на 1-ой улице Гюликевхян, 12 на 1-ом переулке Гюликевхян, 7, 8, 9, 13 на 2- ой улице Гюликевхян, 4-ый переулок Гюликевхян, жилые дома 51, 53 на пр. Гая и прилегающие общественные абоненты в 4-ом Норкском массиве;

14:00-17:00 жилые дома 1/3, 2/1, 2/2, 2/3, 4, 45 в кв. "Исаакян",

детский сад N3, прилегающие общественные абоненты, собственные дома,

прилегающие ко второму переулку 7-ой улицы в кв. "Исаакян",

прилегающие общественные абоненты, жилые дома 6/1, 6/2, 6/3, 7/1,

7/2, 8, 9 в кв. "Туманян", прилегающие собствнные дома и общественные

абоненты, жилые дома 10, 11, 12/1, 12/2, 13/1, 13/2, 13/3, 46 в кв. "Туманян" и прилегающие общественные абоненты в Аване;

11:00-13:00 жилые дома 57 на пр. Комитаса, 23, 23/1, 25 на ул.

Мамиконянц, 6, 6/1 на ул. Н. Тиграняна и прилегающие общественные

абоненты;

в Араратском марзе:

10:30-16:00 частично села Вардашен и Мргануш;

11:00-13:00 частично улицы Ханджяна, Араратян в городе Веди.

Компания приносит свои извинения за причиненные неудобства и одновременно информирует, что по любым вопросам, связанным с плановыми, аварийными, ремонтно- восстановительными работами, жители города Ереван могут звонить по действующим круглосуточно следующим номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.