Среда, 1 Марта 2017 16:27

АрмИнфо.Не следует рассчитывать, что обсуждения, по нагорно-карабахскому конфликту между официальными лицами Ирана и России внесут положительный вклад в процесс урегулирования конфликта в краткосрочной перспективе. Об этом заявила вице-спикер Милли Меджлиса, глава азербайджанской делегации в ПАСЕ Бахар Мурадова, комментируя информацию о проведении обсуждений по нагорно-карабахскому конфликту во время ожидаемого визита Хасана Рухани в Москву в конце марта.

В то же время, вице-спикер считает, что проведение обсуждений по нагорно- карабахскому конфликту в интересах России и Ирана. По словам Мурадовой, обмен мнениями по нагорно-карабахскому конфликту в ходе визита Хасана Рухани в Москву объективно оправдан: поскольку Россия является сопредседателем Минской группы ОБСЕ, а Иран - соседнее государство, граничащее как с Азербайджаном, так и с Арменией.

<Поэтому обсуждение этого вопроса рассматривается как вполне естественное явление. Было бы наивно полагать, что при наличии такой острой региональной проблемы как нагорно-карабахский конфликт, отношения в регионе будут находиться в нормальном русле. Поэтому считаю, что проведение этих обсуждений в интересах обеих государств, причем этот вопрос должен находиться в круге их интересов еще и потому, чтобы способствовать скорейшему решению конфликта. Но не думаю, что результаты обсуждений в короткие сроки внесут вклад в урегулирование конфликта, с учетом справедливой позиции и законных интересов Азербайджана. Во всяком случае, можно предполагать, что обсуждения будут эффективны с точки зрения подчеркивания важности решения проблемы, и нахождения его на повестке дня>, - отметила вице-спикер, передает Trend.