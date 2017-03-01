Среда, 1 Марта 2017 14:54

АрмИнфо.До 2030 года уровень озера Севан в Армении должен повыситься на 6 метров. Об этом 1 марта с трибуны Национального Собрания РА заявил первый заместитель министра охраны природы Симон Папян.

По его словам, по положению на сегодняшний день уровень озера уже поднялся на 4 метра. В целом, как отметил замминистра, в бассейне

озера Севан наблюдаются положительные тенденции, причем, не только по части уровня озера, но и качеству воды. Исследования, проведенные

институтом Национальной академии наук в 2016 году, показывают, что и с точки зрения рыбных запасов наблюдаются положительные сдвиги - увеличились запасы сига, объемы которых составляют 440 тонн. Что касается севанской форели - ишхана, то его запасы также возросли до 1,5 тонн, а запасы раков - до 4500 тонн. "Повышение уровня озера позволило улучшить экологическую ситуацию в этом регионе", - отметил замминистра.