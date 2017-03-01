Среда, 1 Марта 2017 14:11

АрмИнфо.Согласно достигнутой с властями Республики Арцах договоренности, миссия ОБСЕ 1 марта провела плановый мониторинг линии соприкосновения вооруженных сил НКР и Азербайджана в направлении Аскеранского района, близ населенного пункта Шыхляр Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МИД НКР, с позиций Армии обороны Арцаха наблюдение осуществили Личный представитель Действующего председателя (ЛПДП) ОБСЕ посол Анджей Каспршик и его полевые помощники Геннадие Петрика (Молдова) и Христо Христов (Болгария).

С противоположной стороны линии соприкосновения мониторинг осуществили полевой помощник Личного представителя Действующего председателя ОБСЕ Иржи Аберле (Чехия), сотрудник офиса ЛПДП ОБСЕ Петер Сведберг (Швеция) и личный помощник ЛПДП ОБСЕ Саймон Тиллэр (Великобритания).

Мониторинг прошел в соответствии с намеченным графиком. Нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Однако азербайджанская сторона не вывела миссию ОБСЕ на свои передовые позиции.

Миссию наблюдения с арцахской стороны сопровождали представители министерства иностранных дел и министерства обороны Арцаха.