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 Среда, 1 Марта 2017 14:11

Марианна Мкртчян

Плановый мониторинг линии соприкосновения прошел без инцидентов, однако Азербайджан не вывел миссию ОБСЕ на свои передовые позиции

Плановый мониторинг линии соприкосновения прошел без инцидентов, однако Азербайджан не вывел миссию ОБСЕ на свои передовые позиции

АрмИнфо.Согласно достигнутой с властями Республики Арцах договоренности, миссия ОБСЕ 1 марта провела плановый мониторинг линии соприкосновения вооруженных сил НКР и Азербайджана в направлении Аскеранского района, близ населенного пункта Шыхляр Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МИД НКР, с позиций Армии обороны Арцаха наблюдение осуществили  Личный представитель Действующего председателя (ЛПДП) ОБСЕ посол Анджей Каспршик и его полевые помощники  Геннадие Петрика (Молдова) и Христо Христов (Болгария).

С противоположной стороны линии соприкосновения мониторинг осуществили полевой помощник Личного представителя Действующего председателя ОБСЕ  Иржи Аберле (Чехия),   сотрудник офиса  ЛПДП ОБСЕ Петер Сведберг (Швеция) и личный помощник ЛПДП ОБСЕ Саймон Тиллэр (Великобритания).

Мониторинг прошел в соответствии с намеченным графиком. Нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Однако азербайджанская сторона не вывела миссию ОБСЕ на свои передовые позиции.

Миссию наблюдения с арцахской стороны сопровождали представители министерства иностранных дел и министерства обороны Арцаха.

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