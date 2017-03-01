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 Среда, 1 Марта 2017 13:56

Марианна Мкртчян

Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что "оккупационную политику" Армении необходимо обсуждать на всех международных площадках

Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что "оккупационную политику" Армении необходимо обсуждать на всех международных площадках

АрмИнфо.На 13-ом Саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Исламабаде президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что <оккупационную политику> Армении в отношении Азербайджана необходимо обсуждать на всех международных площадках.

<Насколько бы ОЭС не являлась экономической структурой, основные рамки ее деятельности охватывают и политику. При реализации каких-либо шагов отложить в сторону политику невозможно. Во многих странах имеются проблемы. В Азербайджане существует проблема Нагорного Карабаха. Продолжающиеся на протяжении более 20 лет переговоры не дали никаких результатов. Мы должны принимать решительные меры как в рамках ОИС, так и в рамках ОЭС, должны обсуждать оккупационную политику Армении на всех заседаниях>, - сказал Эрдоган, передает .

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