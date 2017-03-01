Среда, 1 Марта 2017 13:56

АрмИнфо.На 13-ом Саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Исламабаде президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что <оккупационную политику> Армении в отношении Азербайджана необходимо обсуждать на всех международных площадках.

<Насколько бы ОЭС не являлась экономической структурой, основные рамки ее деятельности охватывают и политику. При реализации каких-либо шагов отложить в сторону политику невозможно. Во многих странах имеются проблемы. В Азербайджане существует проблема Нагорного Карабаха. Продолжающиеся на протяжении более 20 лет переговоры не дали никаких результатов. Мы должны принимать решительные меры как в рамках ОИС, так и в рамках ОЭС, должны обсуждать оккупационную политику Армении на всех заседаниях>, - сказал Эрдоган, передает .