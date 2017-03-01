Среда, 1 Марта 2017 13:55

АрмИнфо. Фиксация возможных политических последствий февральской "военной тревоги", то можно ли ее рассматривать в качестве пролога к новой эскалации и скорой разморозки конфликта сегодня крайне важно. Подобное мнение выразил АрмИнфо российский аналитик Сергей Маркедонов.

25 февраля ВС Азербайджана предприняли попытку наступления в юго-восточном (Мартуни) и восточном (Акна) направлениях линии соприкосновения. Передовые подразделения Армии обороны НКР, в том числе благодаря средствам видеонаблюдения, своевременно обнаружили наступление противника и отбросили его на исходные позиции. Противник отступил с потерями. У армянской стороны потерь нет.

"В целом, февральское обострение рассматривать как экспромт невозможно. Само по себе полной разморозки конфликта или его перетекания в войну это не означает. Однако, новый всплеск насилия - тревожный, хотя далеко и не первый сигнал. Он говорит о сохранении возможности реализации самого негативного сценария, прежде всего, трансформации инцидентов в войну в условиях отсутствия политической воли для достижения компромиссов", - подчеркнул он.

Отметив, что февральское обострение в очередной раз указало на

"маятниковый характер" карабахского конфликта, Маркедонов напомнил,

что всплески насилия и в Карабахе, и на армяно-азербайджанской

границе, уже не первый год происходят либо после того или иного

дипломатического раунда, либо в канун переговоров.

В этом свете, аналитик обратил внимание на состоявшиеся 16 февраля <на полях> Мюнхенской конференции по безопасности встречи сопредседателей Минской группы ОБСЕ с главами МИД Азербайджана и Армении. Маркедонов подчеркнул обсуждение на встрече проблем невозобновления вооруженного противостояния, соблюдения комплекса договоренностей от 1994-1995 и 2010-2011 гг. и продолжения диалога конфликтующих сторон.

"22 февраля Москву посетил глава МИД Армении Эдвард Налбандян, встретившийся с Сергеем Лавровым. Естественно, тема Нагорного Карабаха была среди приоритетных тем встречи Лаврова и Налбандяна, и все необходимые отсылки к мюнхенским переговорам были сделаны. Прежде всего, тезис о не возобновлении военных действий. Однако, в ночь с 24 на 25 февраля на <линии соприкосновения> он был, как минимум, поставлен под сомнение. И от повторения подобных событий нет никаких серьезных гарантий", - подытожил аналитик.