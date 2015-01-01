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- Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что "оккупационную политику" Армении необходимо обсуждать на всех международных площадках
- Аналитик: Февральское обострение - очередное свидетельство "маятниковости" карабахского конфликта
- Блок "Оганян-Раффи-Осканян" предлагает объявить 1-ое марта днем солидарности и мира
- Саргсян представил Могерини ход подготовки к парламентским выборам в Армении
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- Взгляд из Москвы: Общий дефицит сотрудничества между Москвой и Вашингтоном укрепляет динамичный статус-кво вокруг Карабаха
- Ричард Хогланд: Последний инцидент вновь подчеркнул необходимость немедленного возобновления переговоров
- Министр обороны Арцаха представил Анджею Каспшику неоспоримые доказательства азербайджанской агрессии
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- Саргсян: Переговоры, протекающие под артиллерийский огонь, никогда не могут быть многообещающими
- "Процветающая Армения" привлекла внимание международных наблюдателей на нездоровую предвыборную ситуацию в республике
- АНК: В сложившихся условиях крайне опасно то, что список правящей в Армении партии возглавляет министр обороны
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- Associated Television International снимет документальный фильм об Армении
- Электросети Армении предупреждают об отключениях 1 марта
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- Прогноз: Обострение вокруг Карабаха - форс-мажор способный повлиять на выборы в Армении
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