Среда, 1 Марта 2017 12:08

АрмИнфо. Государство обязано предоставить семьям жертв событий первого марта 2008 года соответствующее компенсацию. Об этом говорится в заявлении блока "Оганян-Раффи-Осканян" в связи с 9-ой годовщиной первомартовских событий.

"Мы уверены, что события первого марта были обусловлены негативными явлениями, пустившими глубокие корни с первых дней независимости Армении. Этим событиям должна быть дана политическая оценка и должны быть представлены ответы на беспокоящие общество правовые вопросы. Более того, государство обязано предоставить семьям жертв событий первого марта 2008 года соответствующее компенсацию. Необходимо сделать выводы из этих событий и объявить 1-ое марта днем солидарности и мира. Повторение подобных событий можно предотвратить исключительно конкурентными и свободными выборами, а также углублением демократии в избирательных процессах", - говорится в заявлении блока.

Напомним, что армянская оппозиция во главе с первым президентом Левоном Тер- Петросяном, который баллотировался на президентских выборах 19 февраля 2008 года и проиграл их Сержу Саргсяну, проводила с 20 февраля 2008 года в центре Еревана митинги, выражая недовольство итогами голосования. Акции протеста вылились 1-2 марта 2008 года в беспорядки и столкновения митингующих с силами правопорядка, в результате которых погибли десять человек, свыше 200 были ранены. До сих пор виновники преступления не понесли наказания.