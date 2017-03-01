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 Среда, 1 Марта 2017 12:08

Нана Мартиросян

Блок "Оганян-Раффи-Осканян" предлагает объявить 1-ое марта днем солидарности и мира

Блок "Оганян-Раффи-Осканян" предлагает объявить 1-ое марта днем солидарности и мира

АрмИнфо.  Государство обязано предоставить семьям жертв событий первого марта 2008 года соответствующее компенсацию.  Об этом говорится в заявлении блока "Оганян-Раффи-Осканян" в связи с 9-ой годовщиной первомартовских событий.

"Мы уверены, что события первого марта были обусловлены негативными явлениями, пустившими глубокие корни с первых дней независимости Армении. Этим событиям должна быть дана  политическая оценка и должны быть представлены ответы на беспокоящие общество правовые вопросы. Более того, государство обязано предоставить семьям жертв событий первого марта 2008 года соответствующее компенсацию.  Необходимо сделать выводы из этих событий и объявить 1-ое марта днем солидарности и мира.  Повторение подобных событий можно предотвратить исключительно конкурентными и свободными выборами, а также углублением демократии в избирательных процессах", - говорится в заявлении блока.

Напомним, что армянская оппозиция во главе с первым президентом Левоном Тер- Петросяном, который баллотировался на президентских выборах 19 февраля 2008 года и проиграл их Сержу Саргсяну, проводила с 20 февраля 2008 года в центре Еревана митинги, выражая недовольство итогами голосования. Акции протеста вылились 1-2 марта 2008 года в беспорядки и столкновения митингующих с силами правопорядка, в результате которых погибли десять человек, свыше 200 были ранены. До сих пор виновники преступления не понесли наказания.

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