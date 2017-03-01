Среда, 1 Марта 2017 11:35

АрмИнфо.Президент Армении Серж Саргсян в Брюсселе обсудил с высоким представителем Европейского союза по вопросам внешней политики и безопасности, вице-председателем Европейской комиссии Федерикой Могерини широкий спектр вопросов дальнейшего развития и укрепления отношений и взаимодействия Армения-Евросоюз.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе главы армянского государства, Саргсян с удовлетворением констатировал, что очередная встреча с Могерини проходит в важнейший для отношений Армении и Европейского союза момент, когда днём ранее вместе председателем Европейского совета Дональдом Туском было объявлено о завершении переговоров вокруг нового рамочного соглашения. По словам президента Армении, примечательно, что ещё год назад на встрече в Ереване обсуждали ход переговоров вокруг нового правового документа Армения-Евросоюз, старт которых в своё время объявила лично Могерини. Саргсян счёл итог переговоров результатом взаимной решительности и преданной и серьёзной работы команд обеих сторон.

Собеседники коснулись хода реформ, реализуемых в Армении в различных сферах, речь также шла о широкомасштабных работах, которые ведутся после внесения изменений в Конституцию, направленных на дальнейшее развитие и укрепление в стране демократических институтов, а также о предстоящих парламентских выборах.

Президент Армении представил работы по подготовке к парламентским выборам и выразил благодарность за помощь ЕС в проведении выборов.

Собеседники обсудили процесс урегулирования нагорно-карабахской проблемы, существующие сложности и темы для беспокойства. Президент обстоятельно представил деструктивное поведение Азербайджана и периодические провокации, которые эта страна устраивает по всей линии соприкосновения и на армяно-азербайджанской государственной границе, отказ от выполнения договорённостей, достигнутых в Вене и Санкт-Петербурге, что, по убеждению Саргсяна, ставит под вопрос многолетние усилия международного сообщества, направленные на мирное урегулирование проблемы и весь переговорный процесс.