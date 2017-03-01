Среда, 1 Марта 2017 11:34

АрмИнфо. В ночь с 28 февраля на 1-ое марта ситуация на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских вооруженных сил продолжала оставаться напряженной, однако сейчас ситуация сравнительно спокойна. Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Армии обороны, азербайджанские вооруженные силы из стрелкового оружия и артиллерийских вооружений более 1100 раз нарушили режим прекращения огня. Более того, на северо-восточном направлении (Мартуни) кроме минометов различного калибра, противник также применил пушки <Д-44>, ракетные установки (5 снарядов).

"Передовые подразделения Армии обороны НКР для подавления наступательной активности противника прибегли к ответным действиям,

продолжая уверенно выполнять поставленную перед ними боевую задачу. У армянской стороны потерь нет", - отмечено в сообщении.

Отметим, что 28 февраля ВС Азербайджана в юго-восточном направлении линии соприкосновения (Мартуни) с карабахскими силами применили управляемую противотанковую ракету типа "SPIKE". В течение дня ВС Азербайджана применили беспилотные летательные аппараты, стрелковое оружие различного калибра, гранатометы АГС-17 (10 снарядов) и минометы калибра 60 мм (2 снаряда).

Кроме того, 25 февраля ВС Азербайджана предприняли попытку наступления в юго- восточном (Мартуни) и восточном (Акна) направлениях линии соприкосновения. Передовые подразделения Армии обороны НКР, в том числе благодаря средствам видеонаблюдения, своевременно обнаружили наступление противника и отбросили его на исходные позиции. Противник отступил, неся потери. У армянской стороны потерь нет.