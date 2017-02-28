Вторник, 28 Февраля 2017 22:54

АрмИнфо.Последний инцидент вновь подчеркнул необходимость немедленного возобновления переговоров, - убежден американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Ричард Хогланд.

25 февраля ВС Азербайджана предприняли попытку наступления в юго-восточном (Мартуни) и восточном (Акна) направлениях линии соприкосновения. Передовые подразделения Армии обороны НКР, в том числе благодаря средствам видеонаблюдения, своевременно обнаружили наступление противника и отбросили его на исходные позиции. Противник отступил, неся потери. У армянской стороны потерь нет.

"В нашем заявлении от 25-го февраля я и мои коллеги-сопредседатели еще раз призвали уважать режим прекращения огня и обязательства по неприменению силы. Последний инцидент вновь подчеркнул необходимость немедленного возобновления переговоров для установления в регионе длительной безопасности и мира", - отметил Хогланд, отвечая на запрос "Арменпресс".