Вторник, 28 Февраля 2017 22:49

АрмИнфо.Новое соглашение Армения- ЕС - в первую очередь политический документ, свидетельствующий о сопоставлении различных интересов, направленных на жизнеспособность политики "и-и", - заявил 28 февраля, выступая в фонде "Карнеги", президент Армении Серж Саргсян.

"Накануне мы вместе с президентом Туском заявили о завершении переговоров вокруг нового рамочного соглашения Армения-ЕС. И хотя еще в 1996 году мы подписали рамочное соглашение о Партнерстве и сотрудничестве, оно уже давно не выражает ни охват, ни глубину, ни амбиции сотрудничества Армения-ЕС. И закрепив в новом соглашении достигнутые за годы успехи и пути развития, мы провозглашаем намерение развивать двустороннюю повестку во всех сферах", - заявил Саргсян.

Подчеркнув важность ценностной основы сотрудничества, Саргсян напомнил, что Армения даже в самые жестокие моменты истории не ставила перед собой проблему цивилизационного выбора. "Наш народ считает себя европейским, наше духовно- культурное наследие, и наш образ жизни - европейские. Не случайно и сегодня сотни тысяч армян живут в Европе и являются законопослушными гражданами, служа своим странам своим талантом и трудолюбием. Это также важное связующее звено между Арменией и ЕС", - отметил он.

По словам Саргсяна, таким образом, Армения и ЕС обеспечивают более устойчивую правовую базу для уже имеющегося сотрудничества. Он также выразил уверенность в том, что это позволит Армении, а также обяжет иметь более эффективное государство.

"Членство Армении в ЕАЭС сначала было принято некоторыми нашими западными партнерами в штыки, но я рад, что время все расставило на свои места. Мы готовы способствовать взаимовыгодному сближению отношений ЕАЭС-ЕС. Армения заинтересована в общеевропейском сотрудничестве. Мы хорошо осознаем, что лучший путь решения проблем - это сотрудничество, а политика создания новых конфликтов и разделительных линий не имеет будущего", - отметил президент