Вторник, 28 Февраля 2017 22:48

АрмИнфо. В Армении с нетерпением ждут возвещения установления в регионе долгожданного мира прославленным армянским коньяком, что создаст новые возможности развития для всех жителей Южного Кавказа>, - заявил, 28 февраля, выступая в фонде "Карнеги", президент Армении Серж Саргсян.

"Окруженная флагами Армении, Нагорного Карабаха, Азербайджана и стран Минской группы ОБСЕ "Бочка мира" - всего лишь символичное проявление ожидания примирения и мира. Уверен, что любой конфликт можно решить, благодаря сплоченным усилиям международного сообщества", - заявил президент.

"Бочка мира", заложена в 2001 году на Ереванском коньячном заводе по случаю визита сопредседателей Минской Группы ОБСЕ. В бочке выдерживается коньячный спирт 1994 года, символизирующий заключение перемирия в зоне карабахского конфликта. Бочка именована <Бочкой мира>, так как откроется в день урегулирования карабахской проблемы.