Вторник, 28 Февраля 2017 22:43

АрмИнфо.<Четырёхдневная> апрельская авантюра Азербайджана в 2016 году является реализацией многолетней милитаристской политики Баку. Об этом 28 февраля в ходе своего выступления в фонде <Карнеги> заявил президент Армении Серж

Саргсян.

<Апрельские события нанесли серьезный ущерб переговорному процессу. Азербайджанская агрессии вновь доказала, что борьба арцахского народа за безопасное существование и свободу на собственной земле не имела альтернативы, и сегодня не имеет. Это не мнение, а сложившаяся в результате азербайджанской политики и навязанная нам реальность. Отсюда и последовавшие после апрельской войны, Венские и Санкт-Петербургские четкие договоренности о выполнении бессрочных трехсторонних соглашений о прекращении огня от 1994-95 гг., а также о внедрении механизмов расследования инцидентов. Однако, Азербайджан уже по привычке, последовательно избегает выполнения этих договоренностей, в качестве причины приводится тот факт, что это лишь укрепит существующий статус-кво в Нагорном Карабахе>, - отметил Саргсян. При этом он добавил, что если Азербайджан действительно обеспокоен статус-кво в Нагорном Карабахе, то существует лишь один способ его изменения - посредством признания права народа Карабаха на самоопределение.

По словам армянского лидера, было бы наивно полагать, что Азербайджан не осознает, какой тяжелый удар наносит миру, насколько углубляет статус-кво, и насколько отдаляет переговорный процесс. <Очевидно, Баку использует карабахский конфликт во внутренних вопросах, с целью отвлечения внимания общества от увеличивающихся социально­экономических проблем и попирания прав человека в стране, что уже вызывает общественное недовольство. Именно по этой причине, Баку недавно заявил, что нагорно- карабахский конфликт - это его <внутреннее дело>. Карабахской проблемой на протяжении многих лет в качестве посредников занимаются Франция, Россия и США - страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ в международно-согласованном формате. Вероятнее всего, в Баку увидели плохой сон и пришли к выводу, что эти три крупных руководителя международного сообщества, оставив свои дела, вдруг занялись решением <внутренних дел> Азербайджана>, - сказал Саргсян. При этом он заметил, что это лишь один из абсурдных примеров театрализованных постановок Баку. По его словам, армянская сторона практически каждый день вынуждена сталкиваться с подобным, хотя иногда и бывают моменты искренности. <В один из таких случаев, лидер Азербайджана, пытаясь продемонстрировать собственную ценность перед подчиненными, публично признался, что за закрытыми дверями переговорного процесса его заставляют признать Нагорный Карабах, и лишь ему удается противостоять давлению стран-сопредседателей МГ ОБСЕ>,- сказал президент Армении.

В тоже время он напомнил, что сопредседатели МГ ОБСЕ, в качестве посредников призваны предотвратить возможные обострения в зоне конфликта. <Переговоры, протекающие под артиллерийский огонь, никогда не могут быть многообещающими. Именно в таких условиях сегодня находится процесс по карабахскому урегулированию. И Арцах, И Армения принципиально против применения силы и выступают за скорейшее мирное урегулирование конфликта путем переговоров. Новые попытки военных авантюр Азербайджана могут привести к непредсказуемым последствиям для него самого. Армения, как гарант безопасности Нагорного Карабаха, неоднократно заявляла, что готова дать адекватный ответ любым попыткам применения силы>, - резюмировал Саргсян.