Вторник, 28 Февраля 2017 22:42

АрмИнфо.. Глава фракции партии <Процветающая Армения> Наира Зограбян с трибуны Национального Собрания призвала международных наблюдателей акцентировать внимание на предвыборную ситуацию в стране, и на массовые махинации, осуществляемые правящей Республиканской партией и властями.

Так, заметила она, в настоящее время в Армении в массовом порядке идет <переселение> избирателей. По ее словам, многие кандидаты в депутаты от властей в массовом порядке заставляют своих знакомых, родственников, сотрудников за <определенное вознаграждение> менять адреса прописки и прописываться в тех округах, откуда они баллотируются.

Кроме того, заметила она, Полиция Армении представила весьма странные данные о количестве избирателей в стране. <По данным полиции, на декабрь 2016 года в стране 2,5 млн избирателей, меж тем, по данным Нацстатслужбы, в стране проживает 2,9 млн человек. Получается, что более 80% граждан страны, являются избирателями. А при сопоставлении данных и цифр становится ясно, что власти раздули число избирателей страны на 260 тысяч>,- заявила Зограбян, также выразив недовольство рейтинговой системой выборов, которая лишь способствует созданию в стране крайне напряженной предвыборной ситуации.