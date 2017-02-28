Вторник, 28 Февраля 2017 22:39

АрмИнфо.В сложившейся взрывоопасной ситуации в зоне карабахского конфликта, когда противник постоянно угрожает началом новых военных действий, решение властей Армении о том, что список правящей Республиканской партии должен возглавлять министр обороны Виген Саркисян, является не верным и крайне опасным. Об этом с трибуны Национального Собрания Армении заявил глава фракции <Армянский национальный конгресс> Левон Зурабян.

По его словам, над Арменией и Арцахом нависла реальная угроза новой войны. <И в сложившихся условиях мы должны сделать все, чтобы избирательные процессы не имели бы негативного воздействия на вопросы безопасности>,- заявил Зурабян.