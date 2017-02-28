Вторник, 28 Февраля 2017 22:37

АрмИнфо.Армянские синоптики представили прогноз погоды на март.

Согласно информации МЧС Армении, cредняя температура воздуха в феврале, по сравнению с январской, была выше на 3,90C. В первых числа марта температура воздуха в среднем составит -3,20C, в третьей декаде температура достигнет +0,50C. Средняя температура воздуха в марте в регионах Армении составляет: в Гегаркунике, в горных районах Арагацотна и Котейке -1...-40C, в Лори (Ташире) -30C, в Сюнике, в предгорьях Арагацотна 0...+20C, а в остальных частях страны +3...+80C.

Абсолютный месячный минимум температуры воздуха в Армении был зафиксирован в горных районах -28...-340C, предгорьях -24...-300C, в Араратской долине -17...-250C. Самая высока температура - в горных районах - 19...220C, в предгорьях, араратской долине и Тавушской области - 23...270C, в Сюнике - 25...300C.

Средняя температура воздуха в армянской столице составит 5,10C: в первой декаде - 3,00C, во второй - 5.00C, а уже в третьей - 7,20C.

Месячная сумма осадков в большинстве районов предполагается на уровне 28-45 мм, а по республике - 9-13 дней. Заморозки в основном наблюдаются в период 21-28 марта. Вместе с тем, МЧС напоминает, что цветение абрикоса начинается в Арараткой долине в третьей декаде марта. "Самое раннее цветение наблюдалось 12-14 марта 2010 года", - отметили в ведомстве.