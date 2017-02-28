Вторник, 28 Февраля 2017 22:32

АрмИнфо. Премьер-министр РА Карен Карапетян 28- го февраля с президентом компании Дэвидом Маккензи обсудил вопросы повышения международной узнаваемости Армении, ее туристических возможностей и стимулирования туризма.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе исполнительного органа, Дэвид Маккензи отметил, что компания готовится снять документальный фильм об Армении, как первой христианской стране, с целью сделать ее более. В фильме, по его словам, будет представлен армянский народ, его история, культура, тем самым повышая интерес туристов к Армении.

Премьер-министр Армении поблагодарил его за инициативу, отметив, что придает важное значение повышению туристического интереса к стране. Карен Карапетян выразил готовность обсудить предложения, направленные на достижение этой цели.

Напомним, что к 2020 году Государственный комитет по туризму РА намерен удвоить приток иностранных туристов в Армению. 2016 год туристический сектор Армении закрыл с 5,7%-ым ростом. Как сообшила руководитель Госкомитета по туризму Министерства экономического развития и инвестиций Армении Зармине Зейтунцян, по итогам года в республику прибыло 2.867 млн иностранных граждан, из коих 1.259 млн. - в целях туризма. По ее словам, наибольшую роль в обеспечении роста туризма Армении приходится на граждан РФ, Ирана, ОАЭ, Китая, и др. При этом З.Зейтунцян подчеркнула, что число иранских туристов в 2016 году возросло на 30%, а российских - на 2,3%, против спада на 6% годом ранее. Вместе с тем, глава Госкомитета сообщила, что в 2017 году основной задачей будет повышение уровня узнаваемости Армении на международных платформах, в частности диверсификация направлений туризма, развитие туризма в областях Армении и развитие человеческих ресурсов. В рамках поставленных задач на данном этапе предусмотрено вести работы по изучению целевых рынков.