Вторник, 28 Февраля 2017 21:50

АрмИнфо.Очередное резкое обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха является единственным форс-мажором способным повлиять на итоги, намеченных на 2 апреля парламентских выборов в Армении, - считает заместитель директора Института Кавказа Сергей Минасян.

"Думается, что Баку преднамеренно обостряет ситуацию именно с этой целью. На мой взгляд, учитывая высокий уровень боеготовности ВС Армении и Арцаха, в Баку могут воспринять внутриполитические процессы в Армении в качестве удобного временного периода для возобновления вооруженной агрессии против арцахцев. При этом, исключая форс-мажор, могу сказать, что предвыборная кампания парламентских выборов или их результаты навряд ли преподнесут сюрприз для населения Армении", - отметил он.

По оценкам политолога, Республиканская партия Армении обладает более чем ощутимым преимуществом в отношении проявляющего активную пассивность оппозиционного сектора. На этом фоне, власти довольно активно применяют административные и пропагандистские ресурсы, в то время как оппозиция начать политическое движение, способное повлиять на результаты выборов не в состоянии.

В Армении 2 апреля пройдут первые после принятия в 2015 году конституционных реформ общегосударственные выборы в Национальное собрание с участием 9-ти политических партий и блоков.