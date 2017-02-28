Вторник, 28 Февраля 2017 21:33

АрмИнфо. Неудавшееся наступление ВС Азербайджана на восточном направлении линии соприкосновения с Арцахом

- ничто иное как попытка усыпить бдительность арцахских военных на северном и южном направлениях, - считает директор Центра региональных исследований Ричард Гиракосян.

25 февраля ВС Азербайджана предприняли попытку наступления в юго-восточном (Мартуни) и восточном (Акна) направлениях линии соприкосновения. Передовые подразделения Армии обороны НКР, в том числе благодаря средствам видеонаблюдения, своевременно обнаружили наступление противника и отбросили его на исходные позиции. Противник отступил, неся потери. У армянской стороны потерь нет.

"Азербайджанские военные пытались совершить обманный маневр с тактической целью скрыть реальную мишень своих действий, введя в заблуждение защищающуюся сторону, и навести на мысль, что следующее, очередное нападение будет в том же направлении. Меж тем, следующая атака Азербайджана будет в направлениях к югу и северу от Арцаха", - заявил Гиракосян в ходе обсуждений на тему "Внутренние и внешние факторы обострения ситуации в зоне карабахского конфликта".

Кроме того, последней диверсионной вылазкой Баку пытался в очередной раз прощупать на прочность и на наличие вооружений арцахских военных. По его оценкам, это была проверка боем изменений в арцахской обороне после апрельских событий. И завершилась эта попытка, по оценкам аналитика, полным провалом за который азербайджанские военные дорого заплатили. Вместе с тем, Гиракосян с сожалением отметил, что в Баку о человеческих потерях особо не задумываются.

Минобороны Азербайджана подтвердило факт потерь в результате ночной диверсии на линии соприкосновения. Согласно данным МО Азербайджана, в нейтральной зоне находились тела Абдуллаева Агшина Исмаил оглу, Назарова Шахлара Яшара оглу, Гашимли Турала Абдул оглу, Гадимова Зульфи Рагим оглу и Джафарова Закира Назим оглу.