Понедельник, 27 Февраля 2017 19:34

АрмИнфо.Президент Армении Серж Саргсян и председатель Европейского совета Дональд Туск обсудили нагорно-карабахский конфликт.

Как сообщил 27 февраля на совместной пресс-конференции с президентом Армении Туск, карабахский конфликт должен быть урегулирован политическим путем на основе международных норм и принципов. По его словам, у конфликта нет военного решения. <ЕС продолжит содействовать посредническим усилиям Минской группы ОБСЕ>, - сказал Туск.

В тоже время председатель Европейского совета подчеркнул, что Армения является важным партнером ЕС и организация поддерживает ее независимость, суверенитет и территориальную целостность. <Я бы хотел анонсировать о завершении переговоров вокруг нового рамочного соглашения Армения-ЕС. Новое соглашение будет действовать в рамках наших отношений, и будет охватывать глобальные политические и экономические направления, которые мы разделяем и вызовы, стоящие перед нами. Мы надеемся на установление прочного сотрудничества в таких направления как энергетика, транспорт, бизнес-среда, открытие новых возможностей в торговом и инвестиционном поле>, - сказал Туск.

По его словам, на встрече были также затронуты вопросы сфер демократии, прав человека, верховенства закона. Туск напомнил, что ЕС является главным торговым партнером и первым международным донором для Армении и призвал продолжить работу в таких направлениях как экономическое развитие, улучшение бизнес среды, законодательство, права человека, борьба с коррупцией, а также обеспечить проведение свободных и открытых выборов.

Отметим, что 12 октября 2015 года в Люксембурге на заседание Совета ЕС по иностранным делам Совет Европейского союза по иностранным делам уполномочил Еврокомиссию и Высокого представителя открыть переговоры между Арменией и ЕС по новому правовому документу. Новое соглашение заменит текущее соглашение о сотрудничестве между Арменией и ЕС. В документе отмечается, что ЕС стремится к дальнейшему развитию и укреплению всестороннего сотрудничества с Арменией во всех областях, представляющих взаимный интерес в рамках Восточного партнерства. 7 декабря того же года в Брюсселе глава МИД Армении Эдвард Налбандян и глава дипломатии ЕС Федерика Могерини в штаб-квартире ЕС объявили о начале переговоров вокруг нового правового документа между Арменией и Евросоюзом. В Январе 2016 года состоялся первый раунд переговоров. В конце 2016 года глава МИД Армении Эдвард Налбандян выразил надежду, что переговоры вокруг нового рамочного соглашения завершатся в ближайшем будущем.